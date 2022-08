Modellen boos om body positivity-campagne Spaanse regering: beenprothese weggewerkt in tekening

De inclusief bedoelde campagneposter van de Spaanse overheid. Beeld The Ministry of Equality Spain

De woensdag gelanceerde campagne kreeg directal kritiek, maar heeft nu ook de woede van de geportretteerde modellen losgemaakt. Vooral het Britse model Sian Green-Lord is furieus. Zij staat linksonder op het plaatje en moet laten zien dat het oké is om jezelf met okselhaar op het strand te vertonen. Maar in werkelijkheid is het niet okselhaar dat haar geschikt maakt voor een campagne over body positivity. Een van haar benen is geamputeerd, en juist dat aspect is compleet weggewerkt.

‘Ik weet niet hoe ik kan uitleggen hoe boos ik nu ben. Ik tril letterlijk, zo boos ben ik’, zei de 32-jarige Green-Lord. Allereerst vindt ze het niet netjes dat de illustrator geen toestemming heeft gevraagd voor het gebruiken van de foto, die op haar Instagrampagina stond. Bovenal is het volgens haar ‘meer dan verkeerd’ om haar beenprothese weg te laten, nota bene in een campagne die over body positivity gaat. Green-Lord verloor haar onderbeen in 2013 bij een auto-ongeluk.

El cartel del Ministerio de Igualdad que defendía que todos los cuerpos eran válidos para ir a la playa cogió la foto de una chica con una prótesis y la editó para que no tuviese prótesis.



Xd pic.twitter.com/pCml2mirkY — ✨ (@Albagarnie) 29 juli 2022

Excuses

De maker van de tekening, Arte Mapache, bood donderdag al excuses aan voor het ‘inspiratie ontlenen’ aan de foto’s zonder toestemming van de modellen. Daarbij stelde ze voor een deel van de opbrengst met hen te delen.

Ze is niet wettelijk verplicht om dat te doen, omdat de foto’s openbaar op social media staan en niet zijn aangepast. Toch leverden ook twee andere modellen kritiek op de gang van zaken. Een andere geportretteerde op op de poster, de Britse Nyome Nicholas-Williams, vindt dat er een gesprek op gang moet komen over het gebruik van dit soort foto’s zonder toestemming.

Mapache schreef ook op Twitter dat zij geen 84 duizend euro voor de tekening heeft gekregen, aanvankelijk een van de grootste kritiekpunten op de campagne. Op de website van het ministerie van Gelijkheid staat dat de Spaanse regering voor dat bedrag (exclusief belastingen) de productie van een bewustmakingscampagne tegen genderstereotyperingen heeft uitbesteed. Maar Mapache zei los te staan van dat contract, en zelf slechts 4.500 euro voor de tekening te hebben gekregen. Op de uitlatingen van Green-Lord heeft de kunstenaar nog niet gereageerd.