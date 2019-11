Mode-imperium LVMH verovert Tiffany & Co. voor 16 miljard dollar

Het grootste modeconglomeraat ter wereld, het Franse Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) neemt de Amerikaanse juweliersketen Tiffany & Co. over. De twee luxebedrijven zijn het eens geworden over een deal van ruim 16 miljard dollar, omgerekend zo’n 14,5 miljard euro.

Voor LVMH mag het dan de duurste aanschaf ooit zijn, hiermee komt wel een gekoesterde wens uit.

Het eerdere bod van 14,5 miljard dollar werd door Tiffany afgewezen, omdat het te laag bevonden werd. Tiffany’s aandeel steeg sinds het nieuwe bod van 16,7 miljard dollar direct met 2,6 procent. Nu is een aandeel 125 dollar waard, nog steeds 10 dollar minder dan wat LVMH wil bieden. De overname moet officieel nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten en aandeelhouders van Tiffany, maar daar wordt optimistisch over gesproken.

De overname van Tiffany & Co. past binnen een grotere strategie van LVMH, weten experts. Het in de jaren tachtig opgerichte modeconglomeraat is al langere tijd op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden op de Amerikaanse markt. Tiffany zou een schot in de roos zijn, zeggen analisten. Concurrerende luxeconcerns staan op scherp.

Sterk luxe

Of de economieën van grote landen in een piek of dal zitten, lijkt voor het conglomeraat niet uit te maken. Het in de jaren tachtig opgerichte LVMH doet goede zaken onafhankelijk van de economische conjunctuur. Modemerken als Louis Vuitton en Givenchy floreren onder de vleugels van het bedrijf. Het luxesegment, waarin LVMH samen met concurrenten Kering (Gucci, Saint Laurent), Richemont (juwelenmerk Cartier en pennenmerk Mont Blanc) de grootste is, overleefde met gemak de crisisjaren 2008 en 2009. De luxemerken boekten in die jaren zelfs recordwinsten. De rijken der rijken hebben nog altijd zin om tienduizenden euro’s en dollars te spenderen aan luxegoederen. Dat maakt het volgens marktkenners voor marktleider LVMH veilig en aantrekkelijk luxemerken aan het conglomeraat toe te voegen.

LVMH heeft een totale waarde van circa 200 miljard dollar. Het had het afgelopen boekjaar een omzet van 50 miljard dollar, 10 procent meer dan het jaar ervoor. De gunstige cijfers zijn voornamelijk te danken aan twee categorieën: mode en alcoholische dranken. In sieraden is het bedrijf een stuk minder sterk, ook in vergelijking met de concurrenten . De financiële groei in horloges en sieraden blijft met vier procent achter op de andere categorieën, blijkt uit de laatste cijfers.

IN CIJFERS LVMH Omzet in 2018: 50 miljard dollar in totaal, 4,5 miljard dollar in sieraden en horloges Beurswaarde: 200 miljard dollar Aantal werknemers: 136.633 Winkels: 428 in enkel sieraden en horloges (beduidend de kleinste productcategorie) Tiffany & Co. Omzet in 2018: 4,4 miljard dollar Beurswaarde: 12 miljard dollar Aantal werknemers: 14.000 Winkels: 321

Dat verandert nu radicaal met de overname van de Amerikaanse Tiffany & Co. De overname van Tiffany vergroot het marktaandeel van LVMH in de Verenigde Staten. Voor LVMH zijn de Verenigde Staten belangrijk omdat daar een grote omzet mogelijk is, al zijn de omzetkansen in de snel groeiende Aziatische markt nog gunstiger. LVMH zou er juist nu voor hebben gekozen Tiffany over te nemen omdat het Amerikaanse bedrijf kampt met dalende verkopen - 4,4 miljard dollar in 2018 - onder meer vanwege de handelsoorlog met China. Voor de helft haalt Tiffany de omzet uit de VS, in Europa dalen de cijfers, in China verdubbelde die het afgelopen boekjaar juist.

Tiffany, het juwelenmerk dat bekend staat om de lichtblauwe kleur (Tiffany blue genoemd) en zoetsappige campagnes, is een gewild adres voor stellen die willen trouwen. Tiffany profileert zich als de connaisseur voor verlovingsringen van tienduizenden euro’s. Het probleem: men trouwt later, en sowieso minder vaak. Een van de redenen waarom Tiffany het moeilijk heeft. En dan viel het aantal kassa-aanslagen vorig jaar met de feestdagen ook nog tegen.

Vriend van VS

Het Franse bedrijf LVMH heeft daarentegen weinig te vrezen van de Amerikaanse ontwikkelingen. Onlangs bepaalden de Verenigde Staten dat de nieuwe, willekeurig gekozen importheffingen op verschillende Europese goederen niet voor leer gelden. Daarmee blijven luxemerken als Dior, Givenchy en Louis Vuitton, die veel gebruik maken van leer, nu buiten schot. Ook champagne is uitgesloten van de heffingen.

Deze maand opende Louis Vuitton, het grootste merk van het LVMH-conglomeraat, in aanwezigheid van Donald Trump een nieuwe fabriek in Texas. LVMH haalde eerder dit jaar ook de Amerikaanse merken Stella McCartney en Fenty – van zangeres Rihanna - binnen.

Nu Tiffany LVMH’s liefde beantwoordt, is een van de grootste – lees: een van de duurste – deals voor oprichter en topman Bernard Arnault – de rijkste man van Europa - rond. Zelfs de resterende aandelen van het iconische Christian Dior werden in 2017 voor minder (13 miljard dollar) gekocht. Met Tiffany zou LVMH het concurrent Richemont treffen. LVMH probeerde de onderneming dan ook al eerder onder de hoede te nemen, voor het in 2011 de Italiaanse juwelier Bvlgari overnam voor 5,2 miljard dollar.

Het 182 jaar oude Tiffany & Co. was een van de weinige, nog onafhankelijke sieradenmakers op wereldniveau. Tiffany, dat naamsbekendheid ontleent aan het boek en de film Breakfast at Tiffany’s, werken momenteel ongeveer 14 duizend mensen. Sinds 1987 heeft Tiffany een beursnotering. Het nog enigszins toegankelijke merk (sieraden beginnen bij een paar honderd euro) wil zich op mogelijk ook richten op de horlogemarkt, waar het de concurrentie aangaat met Richemont’s Cartier, Van Cleef & Appels, Jaeger-LeCoultre en Piaget.