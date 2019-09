Mobiel slachthuis: een zegen of juist een kwelling voor dieren die niet vervoerd mogen worden?

Er is ophef ontstaan over een proef met mobiele slachthuizen in Noord-Nederland. Enkele medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben alarm geslagen over de ‘mobiele dodingsunits’ (MDU) waarmee een slachterij in Dokkum in samenwerking met de NVWA experimenteert om kreupele of gewonde koeien die niet vervoerd mogen worden toch te kunnen slachten. Volgens hen zouden dieren daardoor onnodig lijden.

Minister Schouten van Landbouw gaf vorig jaar toestemming voor de proef. De MDU-vrachtwagen komt naar de boerderij, waar het immobiele rund wordt verdoofd, geschoten en ‘verbloed’. Daarna wordt het afgevoerd naar het slachthuis en met alle andere geslachte dieren verwerkt tot biefstuk of sukadelap. Sinds begin dit jaar heeft Slachthuis Dokkum vier mobiele dodingsunits rijden in Friesland, Groningen en Drenthe. Daarmee zijn tot nu toe ruim 1.250 dieren op 700 bedrijven gedood en afgevoerd naar de slachterij.

Het mobiele slachthuis moest een antwoord geven op de al langer levende vraag in de veesector: hoe om te gaan met dieren die wel slachtwaardig zijn maar vanwege immobiliteit niet meer levend vervoerd mogen worden. Volgens meerdere kritische NVWA-medewerkers leidt deze ontwikkeling echter ook tot misstanden, zo hebben ze anoniem aan RTL Nieuws laten weten.

Het mobiele slachthuis zou vooral een stimulans zijn voor boeren om hun gewonde dieren niet te behandelen, bijvoorbeeld met een pijnbestrijdingsmiddel. Want dieren met medicijnen in hun lijf mogen niet worden geslacht en voor menselijke consumptie worden aangeboden. ‘De dieren kunnen soms niet eens meer staan. Door het mobiele slachthuis stimuleer je dat boeren hun vee niet behandelen’, aldus een NVWA-arts.

Dood kalf

Boeren zouden ook dieren aanbieden aan het mobiele slachthuis die er zo slecht aan toe zijn dat ze niet eens in aanmerking mogen komen voor de slacht. Zelfs een koe met een dood kalf in de buik werd aangeboden, of een dier met een wond waar de maden uitliepen. Volgens de kritische NVWA-medewerkers misbruiken boeren de mobiele dodingsunit in een poging alsnog geld op te strijken voor zieke dieren.

Slachthuis Dokkum, dat begin dit jaar nog vol trots ‘het eerste mobiele slachthuis van Nederland’ introduceerde, herkent zich helemaal niet in de beelden die worden geschetst. De directie heeft bij het ministerie van Landbouw zelfs aangifte van smaad en intimidatie gedaan tegen vier NVWA-medewerkers. ‘Er is kennelijk onvrede binnen de NVWA en daar worden wij de dupe van’, aldus een woordvoerder. Hij onderstreept dat er NVWA-dierenartsen meerijden met de MDU-vrachtwagens, die samen met de boeren behoren te waken over het dierenwelzijn.

De NVWA zegt in een reactie dat de proef momenteel wordt geëvalueerd. ‘We inventariseren de voors en tegens van de pilot met mobiele slachthuizen in Noord-Nederland’, zegt een NVWA-woordvoerder. Op basis van die evaluatie zal de minister later beslissen of ze wel of niet gemeengoed gaan worden in Nederland. De mobiele slachthuizen kunnen ook een oplossing bieden voor de slacht van wilde runderen en paarden in natuurgebieden – die missen dan de stress van het vervoer.

Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de belangenorganisatie van de dierenartsen, zet vraagtekens bij de proef. Volgens een woordvoerder ‘mag de inzet van de mobiele dodingsunits niet leiden tot het onthouden van de nodige zorg aan dieren’. Bij de KNMvD hebben meerdere dierenartsen al hun zorg uitgesproken over het mobiele slachthuis.