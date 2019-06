Mobiel internet in 2022 drie keer sneller dankzij 5G, maar volledige dekking wordt een flinke klus

Beeld REUTERS

Het Nederlandse kabinet heeft hoge verwachtingen van 5G, de vijfde generatie mobiele netwerken. Het is sneller dan 4G – in potentie tien tot honderd keer – en kan veel meer apparaten tegelijk verbinden. Hierdoor zouden zelfrijdende auto’s bijvoorbeeld kunnen communiceren met sensoren in de weg, of zouden landbouwmachines met drones kunnen afstemmen waar te sproeien.

Buiten sneller internet op de smartphone moeten de toepassingen van 5G nog goeddeels worden ontdekt, maar de aanleg van het netwerk is aanstaande. Eind dit jaar of begin volgend jaar vinden veilingen plaats van de bandbreedtes waarmee netwerkaanbieders als KPN en T-Mobile 5G kunnen aanbieden, zegt Keijzer tijdens een perslunch. Hierna moeten ze deze bandbreedtes ook in gebruik nemen.

Het kabinet stelt hiernaast als voorwaarde dat 98 procent van Nederland mobiel internet heeft in 2022. De minimale snelheid mag 8 megabytes per seconde zijn; ruim genoeg om een YouTube-filmpje te bekijken.

Dat is het absolute minimum: omdat de internetsnelheid sterk afhangt van afstand tot de zendmast, moet de gemiddelde snelheid ongeveer 140 megabytes per seconde worden. Een verdrievoudiging ten opzichte van nu. Dat is onder meer merkbaar bij het downloaden van grote bestanden en het spelen van online games. Maximumsnelheden, pal naast de zendmast, kunnen vele malen hoger liggen.

Die datasnelheden en bijna volledige dekking voor elkaar krijgen is technisch gezien een flinke klus voor de providers, stelt 5G-consultant Toon Norp van TNO. Bovendien is nog de vraag in hoeverre de Nederlandse consument kan profiteren van de hogere internetsnelheden, zegt hij. Dan moeten er wel telefoons op de markt komen die kunnen omgaan met de specifieke 5G-situatie hier.

Afluisterschotels Burum

Want terwijl internationaal de 3,5 megahertz-bandbreedte de standaard is om 5G mee aan te bieden, begint Nederland met andere bandbreedtes. Dit mede omdat afluisterschotels van de inlichtingendiensten in het Friese Burum de 3,5 megahertz-bandbreedte deels bezet houden. Daar moeten chips in telefoons dan wel op zijn afgestemd.

Wel kondigt Keijzer nu aan dat de 3,5 megahertz-band in zijn geheel eerder beschikbaar komt dan gepland, al in 2022. Dit zal leiden tot nog hogere internetsnelheden dan het 5G dat vanaf volgend jaar beschikbaar komt, verwacht ze. Het kabinet is van plan de afluisterschotels naar het buitenland te verplaatsen. Keijzer zegt er vertrouwen in te hebben dat er een oplossing komt, maar kan er verder niets over kwijt.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) schrijft momenteel een rapport over de kwetsbaarheid van het 5G-netwerk. Een prangend onderwerp, gezien de kwestie rondom Huawei. Vooral de Verenigde Staten vrezen dat het Chinese telecombedrijf kan spioneren via netwerkapparatuur, al is dat niet bewezen. Keijzer zegt het NCTV-rapport binnen ‘twee, drie weken’ te verwachten en denkt dat het geen invloed zal hebben op de hierboven besproken planning rond 5G.