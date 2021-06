Mladic ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang

Oud-generaal Mladic staat terecht voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Beeld AFP

De oud-generaal kreeg dinsdag, 26 jaar na de massamoorden in Srebrenica, te horen dat hij ook in hoger beroep tot levenslang veroordeeld is.

Dat oordeel spraken de rechters van het door de VN opgerichte Joegoslavië-tribunaal in Den Haag al in 2017 uit, maar is nu nogmaals bevestigd. Het oordeel van de vijf rechters was niet unaniem: de Zambiaanse Prisca Nyambe, die de uitspraak voorlas, nam een afwijkende minderheidspositie in.

Na de val van Joegoslavië brak er in Bosnië een etnische oorlog uit, waarin het Bosnisch-Servische leger zo’n 100 duizend burgers van andere afkomst – veelal moslims, maar ook Bosnische Kroaten – doodden, hun dorpen platbrandden en hen uit het land verjaagde.

Mladic (79) leidde het leger en gaf in juli 1995 opdracht tot de moord op zo’n achtduizend moslimjongens en -mannen bij het plaatsje Srebrenica. Het Nederlandse bataljon Dutchbat was op dat moment met een paar honderd militairen aanwezig om de VN-enclave te bewaken, maar niet met het mandaat of materiaal om te vechten.

Dutchbat had daarom weinig tegen de zwaar bewapende Bosnisch-Servische troepen in te brengen. De missie van de internationale gemeenschap, om de Bosnische moslims te beschermen, mislukte finaal: in Srebrenica voltrok zich de grootste genocide op Europees grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog.

Slager van Srebrenica

Tijdens de eerdere veroordeling zei een van de rechters dat de misdaden van Mladic ‘behoren tot de ergste die de mensheid gepleegd heeft’. Behalve voor genocide werd Mladic ook op tien andere punten veroordeeld, waaronder terreur, gijzelneming van VN-personeel en het aanvallen van burgerdoelwitten. Zo wordt hij verantwoordelijk gehouden voor de drie jaar durende belegering van hoofdstad Sarajevo, waarbij duizenden burgerdoden vielen.

Niet alleen Mladic, maar ook de aanklagers gingen tegen de eerdere uitspraak in beroep. Zij maakten juist bezwaar tegen het feit dat de oud-generaal op één aanklacht vrijgesproken werd, van genocide in vijf Bosnische dorpen in 1992, maar ook die vrijspraak blijft in hoger beroep overeind.

Zelf heeft de ‘slager van Srebrenica’ altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Zijn verdediging voerde gebrek aan bewijs aan als argument voor vrijspraak. Ook claimen zijn advocaten dat Mladic te zwak is om terecht te staan en dat hij van de gevangenis naar een ziekenhuis zou moeten worden gebracht.

Tijdens zijn gevangenschap in Scheveningen heeft Mladic twee hersenbloedingen en een hartaanval gehad, maar na eerder uitstel was het voor de rechters nu geen reden meer om het proces nogmaals op te schorten.

De uitspraak is een van de laatsten van het Joegoslavië-tribunaal, dat formeel gezien al na de eerste veroordeling van Mladic gesloten werd, maar onder een andere naam nog enkele zaken afrondt.