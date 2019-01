Mitt Romney in open brief: ‘Trump schiet tekort als leider met karakter’

Mitt Romney tijdens een bijeenkomst in januari 2018 in Salt Lake City, de hoofdstad van de staat Utah. Donderdag wordt Romney ingezworen als senator voor Utah. Beeld AFP

Het presidentschap van Donald Trump is in december diep gezonken. Het vertrek van minister van Defensie Jim Mattis en chef-staf van het Witte Huis John F. Kelly, de benoeming op hoge posten van mensen met minder ervaring, het in de steek laten van bondgenoten die aan onze zijde gevochten hebben, en de ondoordachte bewering van de president dat Amerika lange tijd een ‘sukkel’ is geweest op het wereldtoneel hebben allemaal afbreuk gedaan aan zijn presidentschap.

Het is welbekend dat Donald Trump niet mijn keuze was voor de Republikeinse presidentskandidatuur. Nadat hij was genomineerd, hoopte ik dat hij in zijn campagne zou afzien van wraakzucht en beledigingen. Dat gebeurde niet. Toen hij de verkiezingen had gewonnen, hoopte ik dat hij boven zichzelf uit zou stijgen. Zijn benoemingen waren aanvankelijk bemoedigend. Maar per saldo bewijst zijn gedrag van de afgelopen twee jaar, en in het bijzonder deze maand, dat hij zich niet heeft gevoegd naar de waardigheid van het ambt.

Niet al zijn beleidsdaden zijn verkeerd. Terecht heeft hij de vennootschapsbelasting verlaagd, buitensporige regelgeving geschrapt, de oneerlijke handelspraktijken van China aangepakt en conservatieve rechters benoemd. Dit alles werd al jaren door Republikeinen bepleit. Maar beleidsdaden zijn slechts een deel van een presidentschap.

In hoge mate geeft de president vorm aan het publieke karakter van de natie. Een president moet ons verenigen en inspireren ‘ons betere ik’ te volgen. Een president moet staan voor eerlijkheid en wederzijds respect. Met een land dat zo verdeeld en boos is, is presidentieel leiderschap met karakter onmisbaar. En juist op dit vlak springen de tekortkomingen van de huidige president het meest in het oog.

Ook de wereld ziet dit aan. Naar Amerika werd lange tijd uitgekeken voor leiderschap. In 2016 zei volgens een peiling van Pew 84 procent van de mensen in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada en Zweden te geloven dat de Amerikaanse president ‘het goede doet in internationale kwesties’. Een jaar later was dat gedaald naar 16 procent.

In de Senaat zal ik me opstellen als met elke president, van welke partij dan ook. Ik zal maatregelen steunen die volgens mij in het belang van het land en mijn staat zijn, en me keren tegen maatregelen die dat niet zijn. Ik zal niet op elke tweet of fout reageren. Maar ik zal me uitspreken tegen uitspraken en daden die verdelend zijn, racistisch, seksistisch, oneerlijk, gericht tegen immigranten en destructief voor de democratische instellingen.