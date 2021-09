Misschien verstoren vaccins de menstruatiecyclus. Kan dat kwaad?

De 54-jarige mevrouw met wie ik contact heb is in de overgang, al zeker driekwart jaar is ze niet meer ongesteld geweest. Totdat ze naar de prikstraat gaat, voor het Pfizervaccin. ‘Na anderhalve dag werd ik plots weer ongesteld, inclusief forse bloeding en pijn in rug en buik’, doet ze haar verhaal. ‘Dat duurde slechts twee dagen, en sindsdien is er niets meer gebeurd, ook niet na prik twee. De vaccinatie, zenuwen, toeval?’, vraagt ze zich af.

Ze is de enige niet. Tientallen reacties krijg ik na een oproep of er vrouwen zijn die vermoeden dat het vaccin iets heeft uitgehaald met hun cyclus. Van vrouwen die, net als de 54-jarige, na lange tijd opeens weer ongesteld werden na de prik. Maar ook bijvoorbeeld van een 31-jarige academicus uit Groningen, die altijd de eerste dag van haar cyclus bijhoudt en zo de klok erop gelijk kan zetten dat haar cyclus 30 dagen duurt. Tot vaccinatiedag: ‘Mijn cyclus duurde 41 dagen, en na de tweede vaccinatie (wederom Pfizer) 39 dagen.’

Wat een rare voorvallen! En ze komen uit betrouwbare bronnen, niet van mensen die tegen vaccinatie zijn. De 54-jarige aarzelt zelfs om haar verhaal te delen: ‘Want voor je het weet wordt dit door wappies gebruikt als tegenargument om zich niet te laten vaccineren.’

Ook bijwerkingencentrum Lareb is de anekdotes opgevallen. Enkele weken geleden bracht het Lareb een bericht uit: het kan toeval zijn, maar we gaan er wel naar kijken. Een kleine 1.500 voorvallen rond de menstruatie heeft het centrum binnen. Een Amerikaanse inventarisatie turfde intussen 140 duizend gevallen. Waarna ook de Amerikaanse organisatie voor medisch onderzoek NIH eind vorige week bekendmaakte een onderzoek in te stellen.

Ja, wacht even. Bekend is dat de vrouwelijke cyclus onderhevig is aan veel meer factoren, met stress op nummer één. Hoeveel van die vrouwen zullen niet van pure zenuwen om de prik een afwijkende menstruatie hebben gekregen? Of om iets anders: de Groningse 31-jarige merkt op dat ze net haar proefschrift verdedigde, misschien maakte haar cyclus dáárom wel een sprongetje. Een voorlopige, eerste analyse door het Lareb, onder 40 duizend vrouwen, vond in elk geval geen oorzakelijk verband.

Anderzijds: ‘Vrouwelijke hormonen, en met name oestrogeen, zijn heel erg vastgehaakt aan ons immuunsysteem’, vertelt gynaecoloog Dorenda van Dijken (OLVG Amsterdam) desgevraagd. ‘Het is dus best denkbaar dat als je iets doet aan het immuunsysteem, dat ook iets doet met je cyclus.’ Eenmalig, kortdurend en niets om je zorgen om te maken, benadrukt ze. ‘Net als pijn in je arm, of een beetje verhoging na de prik.’

Alleen: stel zo’n verband maar eens vast. Ook na de HPV-vaccinatie, tegen baarmoederhalskanker, ging het verhaal dat het vaccin de cyclus verstoort. Totdat Japanse onderzoekers het in detail bestudeerden: een oorzakelijk verband bleek niet vast te stellen.

Wat Van Dijken meteen op iets anders brengt: interessant, zo’n mogelijke invloed van het vaccin, maar wat heb je eraan om het te weten? Als het vaccin het klokje echt een tikje geeft, is dat merkwaardig en soms onplezierig, maar geen teken dat er iets grondig mis is. Vaststaat immers uit andere studies dat de vaccins geen problemen geven met de zwangerschap, vruchtbaarheid of met bijvoorbeeld miskramen.

‘Er zitten hier emoties achter die ik persoonlijk niet helemaal begrijp’, zegt Van Dijken. ‘Als je een stressvolle periode hebt gehad en je cyclus is van slag, vinden we dat normaal. Maar nu het om het coronavaccin gaat, ligt het opeens onder een vergrootglas.’

Met die opmerking in het achterhoofd kijk ik nog eens naar de berichtgeving over de zaak. Voor de een vormt de verstoorde cyclus ‘bewijs’ dat vaccins niet te vertrouwen zijn. Anderen zien in de zaak de zoveelste aanwijzing dat de geneeskunde vrouwenklachten niet serieus neemt. ‘Eindelijk luistert het CDC naar vrouwen over vaccins’, zoals een schreeuwende kop beweerde.

Allemaal oprechte zorgen natuurlijk. Maar met coronavaccins heeft het niet veel te maken.