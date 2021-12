‘Misschien ontwikkelt Max’ maatschappelijke kant zich nog, alles is nu anders voor hem’

Teambaas Christian Horner van Red Bull (r) spuit Max Verstappen (m) nat met champagne. Beeld AP

Dag Lennart, je bent zojuist vanuit Abu Dhabi aangekomen op Schiphol. Voelt het alsof je bent teruggekeerd op aarde?

‘Een beetje wel, ja. Maar ook weer niet. Het hele vliegtuig zat vol met fans van Verstappen. De piloot feliciteerde ons zelfs met de wereldtitel. Wat dat betreft zat ik er nog middenin. Maar nu ik weer op Schiphol ben, is het toch bizar wat ik de afgelopen 24 uur heb meegemaakt.’

Geloofde jij tijdens de race nog dat Verstappen het ging redden?

‘Eigenlijk niet. Zeker niet aan het begin. Het was al gauw duidelijk dat de auto van Mercedes gewoon sneller was. In de Formule 1 wint normaal gesproken de snelste wagen, zeker als het om de wereldtitel gaat. Ik had niet het idee dat Verstappen Hamilton zou kunnen inhalen.

‘Tegelijkertijd wist ik dat Red Bull alles uit de kast zou halen om de titel toch te pakken. Ze hebben bijvoorbeeld Verstappens teamgenoot Sergio Pérez opgeofferd, om op alle mogelijke manieren Hamilton op te houden. Dat was heel belangrijk.

‘De laatste tien rondjes dacht ik wel dat Verstappen gezien was. Het enige wat hem toen nog kon redden was iets heel geks. En dat gebeurde: een crash, een safetycar, een verwarrende situatie. In de perszaal was ook veel verbazing. Ik zat naast journalisten van The Times, ESPN en The New York Times. Zij kijken al wat langer autosport dan ik, maar snapten er ook niks van.’

De Britse kranten delen de verontwaardiging van Mercedes over een gestolen overwinning. Heeft team-Hamilton nu wel of niet een punt?

‘Er gebeurde zoveel in die laatste rondjes. In het uur na de race zet men dat natuurlijk allemaal op een rijtje. Iedereen vroeg zich af of je bijvoorbeeld zomaar auto’s tussen de leider en de achtervolger mag uithalen. De autosportfederatie FIA heeft daar vuistdikke regelboeken over, maar het was op z’n zachtst gezegd verwarrend.

‘De Formule 1 is zo complex. De wedstrijdleiding moet zo’n beslissing in een split second nemen. Je hoort de wedstrijdleiding zelf ook twijfelen. Ondertussen tikken de rondjes weg. Het sufste einde zou zijn geweest als het kampioenschap was geëindigd achter de safetycar. Dat had de wedstrijdleiding misschien ook wel in haar achterhoofd.

‘Achteraf was het meest logische geweest om de race met een rode vlag stil te leggen. Dan moeten alle coureurs de pitstraat in en kunnen ze allemaal hun banden wisselen. De rondjes tellen dan niet af. Na de herstart heb je nog vier of vijf echte racerondjes over. Man tegen man, Verstappen versus Hamilton. Dat was de beste oplossing geweest.’

Nu werden de protesten van Mercedes pas uren na de finish verworpen. Is het voor zo’n grote sport geen aanfluiting dat het zo lang duurt voor er duidelijkheid komt?

‘De Formule 1 verslikt zich soms in zijn eigen regelgeving, ja. Dat zie je dit jaar heel erg. Twee coureurs en hun teams gaan tot het gaatje en proberen elkaar op alle mogelijke manieren dwars te zitten. Dan komt de overregulering binnen deze sport bovendrijven. Voor mij is het soms al niet te volgen, laat staan voor iemand die thuis voor de televisie zit.

‘Mercedes schijnt het er nog steeds niet bij te laten zitten. Ze kunnen nog bij tribunalen van de FIA in beroep gaan. Net als in een rechtbank: als je het niet eens bent met de rechter, ga je naar een hogere. Vandaag moet er meer duidelijkheid komen over Mercedes’ protest. Of Verstappen nog een straf kan krijgen, is lastig te zeggen. Het is onbekend terrein. Het zou wel een gigantische flater zijn voor de sport als Hamilton alsnog kampioen wordt. Aan de andere kant: als het niet eerlijk is verlopen, moet er goed naar gekeken worden.’

Lewis Hamilton toonde zich zondag een sportieve verliezer, zijn team Mercedes denkt echter nog na over een hoger beroep. Beeld AP

Voor de race zei Verstappen dat zijn seizoen sowieso al geslaagd was. Wat maakt deze wereldtitel nog voor verschil?

‘Dit betekent alles voor hem. Ik heb Verstappen in de jaren dat ik hem volg eigenlijk nooit op emoties kunnen betrappen. Alleen bij zijn eerste Grand Prix-overwinning, die ook zo onverwachts kwam, stond hij op het podium met betraande oogjes naar zijn vader te kijken.

‘Zondag sprak Verstappen met een snikkende stem over de boordradio. Hij huilde. Dat heb ik nog nooit zo bij hem gezien. Volgens mij heeft hij ook gezegd dat alles wat hij nu nog zal winnen bonus is. De wereldtitel was zijn grote doel.’

Hoe verwacht je dat Verstappen met zijn nieuwe status zal omgaan? Kunnen we van hem binnenkort eenzelfde soort maatschappelijke statements verwachten als van Hamilton?

‘Bij Hamilton is die maatschappelijke betrokkenheid pas gekomen toen hij in 2013 naar Mercedes ging. Bij dat team mocht hij zich veel meer uiten dan bij het wat strenge, beklemmende McLaren waar hij vandaan kwam. Een voorvechter van mensenrechten en Black Lives Matter was hij toen nog niet.

‘Elke topsport heeft zijn randje. Het valt of staat bij vraag en aanbod. Als de wereld zo verandert dat niemand meer naar auto’s met verbrandingsmotoren wil kijken, dan zal de Formule 1 binnen een paar jaar ook veranderen. Anders heeft de sport geen toekomst meer. Maar afgelopen weekeinde bewijst dat dit nog niet het geval is. Er kijkt niemand minder naar Verstappen, omdat een energiedrankje (Red Bull, red.) hem sponsort. Sterker nog: de Formule 1 is populairder dan ooit.

‘Misschien ontwikkelt Verstappens maatschappelijke kant zich nog, misschien niet. Hij zal in ieder geval moeten wennen aan zijn nieuwe status van wereldkampioen. Verstappen zal er tot zijn negentigste over geïnterviewd worden, zeker hier in Nederland. Alles is nu anders voor hem.’