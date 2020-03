‘Misschien moet ik voor de productie aan Turkije gaan denken in plaats van China’

Charles Drapers met zijn fietstassen op de stand in de Utrechtse Jaarbeurs. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het magazijn van fietstassenbedrijf Pointed International Limited staat boordevol kartonnen dozen. De voorraad is vlak voor Chinees Nieuwjaar helemaal aangevuld en alles is klaar voor het fietsseizoen. Toch maakt bedrijfsleider Charles Drapers zich zorgen. Hij heeft nog voorraad tot juli, maar heeft geen idee wat er daarna komt. Zijn producenten in China liggen nog altijd zo goed als stil.

‘Normaal heb je zestig dagen nodig voor de productie en zes weken voor het transport’, zegt Drapers, een ­Nederlander die sinds 1994 in Hongkong woont en er zijn eigen fietstassenbedrijf oprichtte. Pointed ontwerpt de tassen in Hongkong, laat ze maken in China en distribueert ze vanuit het Belgische Temse, vlak bij de Nederlandse grens. ‘Ga maar eens ­rekenen: als ze nu niet gaan produceren, dan heb ik straks allemaal gaten in mijn magazijn.’

Officieel zijn Drapers’ Chinese producenten sinds vorige week weer aan de slag, maar de Nederlander heeft daar zo zijn twijfels over. ‘De fabrieksdeuren zijn van het slot, het management zit er en er wordt weer op e-mails gereageerd’, zegt Drapers vanuit zijn magazijn in Temse. Hij is in Nederland voor enkele beurzen. ‘Maar de arbeiders komen maar mondjesmaat terug. We zitten nu op 30 procent van de productie, terwijl we al zo ver op schema achterlopen.’

Sussende woorden

Veel Nederlandse bedrijven zitten in dezelfde situatie als Drapers: 9 procent van wat er in Nederland geïmporteerd wordt, komt tegenwoordig uit China. Nu de export hapert door het coronavirus, dreigen zij in de problemen te komen. Bijna vijfhonderd Nederlandse bedrijven hebben al werktijdverkorting aangevraagd omdat ze minder werk hebben door de coronacrisis. Het gaat om bedrijven in de toerisme- of evenementensector, of ondernemingen die onderdelen uit China afnemen.

In China zelf wordt er alles aan gedaan om de buitenlandse zakenpartners gerust te stellen. Volgens officiële cijfers is de epidemie zo goed als onder controle en komt de economie weer op gang. Donderdag zijn in China 139 nieuwe gevallen vastgesteld, waarvan 134 in de afgegrendelde provincie Hubei. ‘Na de zware inspanningen van het hele land zien we een positieve trend’, aldus president Xi. ‘Het gewone werkleven herstelt zich versneld.’

Maar Chinese statistieken zijn onbetrouwbaar, want ze worden mogelijk bijgesteld in dienst van de politiek. Volgens de Amerikaanse China-watcher Bill Bishop kun je beter naar de daden dan naar de woorden van de Chinese overheid kijken, en is het ­coronavirus pas onder controle als de scholen opengaan, een nieuwe ­datum voor het uitgestelde Volkscongres wordt aangekondigd en Xi een bezoek aan Wuhan brengt. Voorlopig is geen van die drie zaken het geval.

Havens liggen vol

‘Mijn producenten dragen in e-mails het officiële standpunt uit, maar zij kunnen niet anders’, zegt Drapers. ‘Er is geen betrouwbare informatie, ik heb geen idee of ik in juli producten krijg of niet. Die onzekerheid is een groot probleem. Mijn klanten willen weten: gaat het lukken of niet? En als wij niet honderd procent zeker zijn, dan bestellen ze niet.’

Ondertussen is in tweederde van China’s provincies het niveau van de alarmfase verlaagd en zijn wegblokkades opgeheven. Arbeidsmigranten worden aangemoedigd terug te gaan naar hun fabriekssteden, maar dat is niet zo makkelijk. Omdat passagiers in bussen en treinen afstand van elkaar moeten houden, is er te weinig transportcapaciteit. En omdat veel arbeiders na aankomst veertien dagen in quarantaine moeten, blijven vooral degenen zonder contract liever nog even weg.

Ook als fabrieken weer produceren, houden ze een transportprobleem. De Chinese havens staan boordevol containers, die niet zijn uitgeladen omdat er wekenlang geen vrachtverkeer was. Volgens data­bureau Alphaliner is wereldwijd de helft van alle containervaarten naar China geschrapt. ‘Ik wilde zelf een 20-voetertje met spullen naar Hongkong sturen, maar mijn expediteur heeft geen containers’, zegt Drapers. ‘Alles staat vast in Azië.’

Kritisch kijken

Drapers oriënteert zich nu op alternatieve productielanden. Hij heeft contacten gelegd met fabrikanten in Turkije. ‘Dat is niet zo makkelijk’, zegt hij. ‘Ik spreek geen Turks en sommige onderdelen, zoals die reflecterende bandjes op fietstassen, maken ze daar niet. Maar het eerste contact was positief. Tot nu toe lagen mijn plan B en C ook altijd in China, maar nu zet ik de deur open voor een plan C in andere landen.’

Volgens Drapers doen Nederlandse bedrijven er verstandig aan minder afhankelijk te worden van China. ‘Ik woon in Hongkong en heb een Hongkongs bedrijf. Zakelijk gezien heb ik er alle belang bij om China te verdedigen. Maar ik ben ook Nederlander en als Nederlander vind ik dat we kritisch naar China moeten kijken. Het coronavirus toont opnieuw dat we niet blindelings onze ziel en zaligheid in de handen van één land moeten leggen.’