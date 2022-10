Misschien heeft Poetin ook wel twee gezichten en is hij juist een erg fijne baas

We zaten met de schoonhoeksteen bijeen en namen het nieuws door. Lancelot passeerde. Boreale afdronk, vonden we. ‘Lance a lot’, zei ik, op z’n Engels. ‘Louis Theroux in de porno. Hij is bij een pornobaas, want hij wil graag meespelen in een seksfilm. Dat vindt die pornobaas goed. Je moet een bijnaam hebben, roept hij, denkt twee seconde na en zegt: ‘Lancelot! Sir Lance! A! Lot!’

Lachende gezichtjes.

Ik: ‘Riddertje Paal Vaak.’ Vloeiende, soepele vertaling, complimenten, iedereen lachte nu hartelijk, ik in mijn nopjes, ook al was het een gejatte grap. Maar ook weer niet helemaal, trouwens, die pornobaas bedoelde het serieus, voor hem was het gewoon werk. Theroux hoefde ook niet te lachen, die vond het zo te zien een geschikte pornonaam. Gewoon een goeie grap dus, zij het met enige hulp. Maar toch: leuk.

Het gesprek golfde alweer verder, nu ging het over Arib en haar twee gezichten, in die zin had je meer aan Poetin, vonden we, die de schijn tenminste niet op hield, die hing niet de democratische, gevatte wereldleider uit om ondertussen zijn secretaresse de stuipen op het lijf te jagen, bij hem was het en-en.

Volgens Jan, mijn zwager, kon het zelfs nog anders zitten, misschien had Poetin ook wel twee gezichten en was hij juist een erg fijne baas. Interessante gedachte die een nieuw licht wierp op de oorlog. Misschien, dacht ik soeplepelend, was Poetin wel net zo attent als bijvoorbeeld Remarque, de ouwe hoofdredacteur van deze krant, die met oud en nieuw altijd een fles champagne opstuurde, met erbij een handgeschreven briefje met nieuwjaarswensen en de complimenten.

Klok, zijn opvolger, is wat dat betreft een despoot, die stuurt wel een fles, maar geen briefje erbij . Niet eens ‘groetjes, Pieter Klokklokklok, burp’.

Nee, bij Remarque dacht je: hij heeft het tegen mij, sterker, de eerste keer nam ik aan dat ik de enige was die champagne kreeg – een attent onderonsje, kwestie van stilhouden. Maar het jaar erna, echt gebeurd, zaten er twee briefjes bij de fles, m’n eigen en eentje voor Remco Campert. Aha, dacht ik gekwetst. Ook Campert dus. Apart.

En op zich lullig voor Campert, die het zonder warme woorden moest stellen. (Etiket afweken, omdraaien, etc.) Hoewel er enig verschil in de briefjes zat, dat mag ik wel zeggen, denk ik: op die van mij stond echt een verhaaltje, dat ik het nieuws zo fraai wist te duiden, mooie stijl, etc., maar op Camperts kaartje stond alleen: ‘Voor Remco, driemaal daags innemen.’

Nee, geintje, ook op Camperts kaartje stond dat hij goed bezig was, gewoon doorgaan, bovendien in andere bewoordingen, het waren geen standaardriedels die Remarque afscheidde, laat staan de welgemeende zuipgeluiden en boeren van Klok, die hij ook onder zijn commentaren zet, trouwens.

‘Jij herhaalt ook wel eens grappen’, zegt Jet.

Is wel zo, ja. Maar niet binnen een straal van zestig kilometer, dan zit je altijd goed.

Lucie, mijn schoonzus, zei dat Poetin voormalige vrienden uit het raam duwde, boem, dood, wat toch wel wees op een angstcultuur, en dus maar één gezicht.

Toch verzonnen we een paar champagnebriefjes voor Poetin. ‘Kameraad Leonid,’ was er zo eentje, ‘zjammer van dze tank en njederlaag, echjt balen joh. Wel goede wreedhedjen, soeper. Voor 2023 wensj ik jou een mooie hoiten pooit en wrede op aarde.’

Vonden we allemaal grappig, maar we hadden wel gedronken.