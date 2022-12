Onder illustratoren heerst woede over AI-kunst, omdat AI-programma’s door mensen gemaakte kunst gebruiken om nieuwe kunst mee te genereren. Dat doen ze zonder ervoor te betalen. AI-liefhebbers brengen hiertegen in dat menselijke kunstenaars óók zo leren: door te kijken naar goede kunst en dan zelf wat te proberen.

Hoe dan ook is het zuur voor de zwoegende illustratoren (en schrijvers, en componisten, en eigenlijk alle zwoegers). Niemand weet hoe het zit met copyright – voor zover je het bronmateriaal überhaupt kunt traceren.

Misschien genoot ik daarom zo van een nieuwsbericht over een stukje ouderwets menselijk jatwerk. In Northumbria (Noord-Engeland) werd onlangs een man gearresteerd die 41 valse, maar bijzonder overtuigende twintigpondbriefjes in zijn sok had verstopt. De man had de briefjes van iemand anders gekregen en had aanvankelijk zelf niet door dat het vals geld was. Wie de vervalser is, is onbekend, maar waarschijnlijk is het iemand met een Noord-Engels accent, want op de briefjes staat ‘twenty poond’.