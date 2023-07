Miss Nederland 2023 Rikkie Kollé met dood bedreigd: winnende trans vrouw krijgt extreme reacties

Rikkie Kollé wint de Miss Nederland-verkiezing 2023 in het Afas-theater in Leusden. Beeld Brunopress

Haar critici vinden het onterecht dat een niet als vrouw geboren persoon een missverkiezing voor vrouwen kan winnen. Dit commentaar kwam van onbekende internettrollen, maar ook van de voormalige staatssecretaris en oud-CDA-Kamerlid Mona Keijzer. Die twitterde dat de overwinning van Kollé ‘weer een voorbeeld’ is van hoe de ‘woke genderideologie’ leidt tot ‘het verlies van vrouwen’.

Rikkie Kollé zelf vertelde dinsdagavond in talkshow Renze dat ze privéberichten had ontvangen waarin mensen dreigden haar iets aan te doen. De nieuwe Miss Nederland zei zich niets aan te trekken van de negatieve reacties. ‘Ik sta er wel echt boven en voel dat het mij alleen maar sterker maakt.’

Woensdag voegt Kollé daar in een Instagram-bericht aan toe dat de negatieve reacties nog maar eens bewijzen dat ‘we nog niet zo inclusief zijn als we zelf denken’. Ze probeert de positieve kant te benadrukken: dankzij alle ophef heeft ze nu alleen maar een groter podium om haar boodschap te verkondigen.

‘IJzersterk verhaal, duidelijke missie’

De jury van de missverkiezing prees in haar eindoordeel ook dat ‘ijzersterke verhaal met een duidelijke missie’. Miss Universe, de internationale organisatie die de wedstrijd wereldwijd organiseert, probeert al langer de missverkiezing om meer te laten draaien dan schoonheid alleen. Deelnemers worden tegenwoordig geacht een diepgravender antwoord te geven op de vraag wat ze zouden willen veranderen aan de wereld dan het cliché ‘vrede op aarde’.

Afgelopen najaar werd de organisatie achter Miss Universe opgekocht door de JKN Global Group, een multinational die wordt geleid door Anne Jakapong Jakrajutatip, een Thaise transvrouw. Bij de overname benadrukte zij dat ze met Miss Universe een platform wil bieden aan mensen van diverse achtergronden, culturen en tradities om er zo een merk van te maken ‘voor de volgende generatie’. Een van de veranderingen sindsdien, is dat deelnemers niet langer vrijgezel hoeven zijn – ook getrouwde of gescheiden vrouwen en moeders mogen sinds dit jaar meedingen naar de titel.

Transvrouwen konden al langer deelnemen. Die verandering werd opvallend genoeg doorgevoerd in 2012, toen Donald Trump eigenaar was van Miss Universe. De voormalige Amerikaanse president Trump heeft zich voor 2024 opnieuw in de verkiezingsrace gestort met de boodschap dat hij ‘de cultus van genderideologie’ wil verslaan. Maar ruim tien jaar geleden hield hij er nog een andere kijk op na, toen hij het Miss Universe-reglement aanpaste zodat ook een Canadese transvrouw kon deelnemen. ‘Ik voel me prima bij dat besluit’, zei Trump destijds, tot vreugde van lhbti-belangenorganisaties.

Stemgeluid en rolmodel

In 2018 werd al eens een transvrouw tot Miss Spanje gekroond. Voor Nederland heeft Rikkie Kollé de primeur. Ze hoopt ‘een stemgeluid en rolmodel zijn voor alle jonge vrouwen en queer personen. Ik weet als geen ander hoe het is om je alleen te voelen en niet omringd te zijn door alleen maar positieve gedachten. Toen ik nog kleine Rik was en uit de kast kwam als transgender is dat niet voor iedereen even makkelijk geweest. Ook ikzelf ging eraan onderdoor.’ Ze hoopt er als Miss Nederland aan bij te dragen dat het verhaal van ‘kleine Rik’ zich niet herhaalt bij de generatie van nu.

Of dat gaat lukken, is de vraag. De laatste LHBT-monitor van het Sociaal Cultureel Planbureau, uit 2022, schetst een nog altijd een somber beeld van de positie van transgenders in Nederland. Ze hebben vaker psychische en fysieke problemen, zijn veel vaker alleenstaand en hebben een veel slechtere sociaal-economische positie dan gemiddeld. Dat laatste heeft mogelijk te maken met vooroordelen en discriminatie van transgenders door werkgevers en collega’s.

Ook lijkt het erop dat transpersonen relatief vaak het slachtoffer zijn van geweld. In een (niet-representatieve) enquête uit 2018 van het Transgender Netwerk Nederland zei liefst 40 procent van de driehonderd ondervraagden slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Ook gaf 14 procent aan in het voorgaande jaar fysiek te zijn mishandeld, of te zijn bedreigd daarmee.