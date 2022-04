‘Miss Europe’ Sophie in t’ Veld vraagt door, gaat door en bijt door

Sophie in 't Veld leidt het onderzoek naar de Pegasus-spyware. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Zijn Europese politici afgeluisterd met de Pegasus-software van het Israëlische bedrijf NSO? Maken Europese regeringen er gebruik van? Politiek zeer gevoelige vragen die volgens D66-europarlementariër Sophie in ’t Veld schreeuwen om antwoord. ‘De bewijzen tegen Pegasus stapelen zich op. Als er Europese verkiezingen succesvol mee zijn gemanipuleerd, is dat niet alleen een inbreuk op Europese wetten. Het betekent dat er nu ministers en premiers over nieuwe EU-wetten beslissen, die daar niet horen te zitten.’

Het onderzoek start deze maand, als rapporteur is In ’t Veld verantwoordelijk voor het eindverslag en speelt daarmee een cruciale rol. Voorzitter van de onderzoekscommissie is de CDA’er Jeroen Lenaers. ‘Wij kunnen niet zoals een parlementaire enquête in de Tweede Kamer mensen onder ede verhoren. We moeten dus slim doorvragen, uitermate goed voorbereid zijn en niet bang voor welke president, minister of instantie ook. Dat is een mooie samenvatting van hoe In ’t Veld opereert als europarlementariër.’

‘Nogal onnozel’

Miss Europe wordt de 58-jarige D66-politica vaak genoemd. Niet alleen omdat ze al 18 jaar in het Europees Parlement zit, meer nog om haar rotsvaste overtuiging dat Europa het antwoord is en niet het probleem. Kom bij haar niet aan met verhalen over verlies van nationale soevereiniteit. Die bestaat allang niet meer, Europese soevereiniteit wel. Dat de Tweede Kamer zich destijds uitsprak tegen het in het Europese Verdrag vastgelegde streven naar een ever closer Union, noemde ze ‘nogal onnozel’.

‘Sophie is een bijter’, zegt GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout. ‘Als ze iets vast heeft, laat ze niet meer los.’ Gerespecteerd door vriend en vijand, maar niet alom geliefd. Eickhout: ‘Niemand in Brussel heeft geen mening over haar. Je houdt van Sophie of hebt een hekel aan haar, ik behoor tot de eerste categorie.’ Lenaers: ‘Nederlandse europarlementariërs zijn toch al de meest directe in het Brusselse debat. Sophie behoort tot de hors categorie. Dat leidt tot frontale botsingen.’

Niet alleen met collega’s, ook met regeringsleiders. Vorig voorjaar was de Sloveense premier Janez Jansa (per video) uitgenodigd door de parlementaire commissie over de rechtsstaat, die In ’t Veld leidt. Jansa wilde als aftrap een twintig minuten durende video laten zien over hoe erg de Sloveense media zijn en hoe (communistisch) gecorrumpeerd de rechterlijke macht in zijn land, zaken die volgens hem een grote schoonmaak rechtvaardigen. In ’t Veld wees dat verzoek af, zij wilde met Jansa in debat, geen propaganda. Die video konden de parlementariërs na afloop bekijken. Jansa reageerde verontwaardigd, In ’t Veld hield voet bij stuk, waarop de Sloveense premier de videoverbinding verbrak. Het maakte geen enkele indruk op de D66-politica, net als de brief die Jansa vervolgens aan het parlement stuurde waarin hij het vertrek van In ’t Veld eiste.

Voorop

Wie de politieke loopbaan van In ’t Veld volgt, ziet dat ze vaak vooroploopt. En gelijk krijgt. Ze was een van de eersten die zich hard maakte voor de privacy van de Europese burgers. Mede door haar inzet verdwenen afspraken tussen de VS en de EU over het uitwisselen van data in de prullenbak.

Het was In ’t Veld die zeven jaar geleden een jaarlijkse rechtsstaattoets eiste voor alle lidstaten. Zij bepleitte Europese defensiesamenwerking, het aanpakken van ‘gouden paspoorten’ (waarmee Russische oligarchen hun rijkdom kunnen wegsluizen) en een Europees migratiebeleid. Allemaal zaken die ondertussen in gang zijn gezet. ‘Ik voel me soms net een Cassandra’, zegt ze zelf daarover. ‘Frustrerend dat het soms zo lang duurt. Ik vraag me vaak af: kan het niet op een andere manier? Of moet ik inderdaad simpelweg wachten tot de tijd rijp is?’

Dat ze vervolgens ook haar gelijk claimt, wordt niet door iedereen geapprecieerd, stelt Eickhout. ‘Al is het als GroenLinkser moeilijk iemand anders van gelijkhebberigheid te betichten.’

De gedrevenheid van In ’t Veld - ook na bijna twee decennia lidmaatschap van het Europees Parlement - roept bij Eickhout bewondering op. Ook Lenaers zegt ‘chapeau’. ‘Sophie heeft een missie die breder is dan het verwezenlijken van het D66-verkiezingsprogramma. Ze is een van de weinige europarlementariërs die kijkt naar de rol van het parlement in de EU. Ze vindt dat het parlement zijn macht onvoldoende gebruikt.’

‘Het gaat om macht en tegenmacht’, zegt In ’t Veld. ‘Juist nu Europa steeds belangrijker wordt is gezonde democratische controle noodzakelijk. En daar schort het aan.’ Haar voornaamste doelwit zijn de regeringsleiders die steeds vaker bij elkaar komen in Brussel, de lijnen uitzetten en alle belangrijke kwesties afkaarten. ‘Dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren, de leiders hoeven aan niemand verantwoording af te leggen in Brussel. En de vereiste unanimiteit leidt ertoe dat types als de Hongaarse premier Orbán en de Poolse premier Morawiecki van alles kunnen eisen. Heel pervers, dit systeem.’

Het liefst zou In ’t Veld de EU-toppen afschaffen, maar ze beseft dat dat een gepasseerd station is. Daarom eist ze nu maximale openheid. Daarnaast wil ze een kleinere, onafhankelijkere Europese Commissie en een zelfbewuster Europees Parlement. ‘Een parlement dat niet direct begint te hyperventileren bij de gedachte dat het de Commissie naar huis kan sturen.’