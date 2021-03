Mishandeling van activist door beveiligers Baudet wel strafbaar, maar geen vervolging

De demonstrant werd op de Parade in Den Bosch door beveiligers van Thierry Baudet mishandeld. Beeld Rob Engelaar

De mishandeling vond plaats bij een flyeractie van FvD-lijsttrekker Thierry Baudet op het plein voor de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Kunstenaar Jasper van den Elshout was in zijn eentje aan het demonstreren, toen twee beveiligers hem hardhandig tegen de grond werkten en van het plein afvoerden. Daar hielden zij hem – op zijn knieën en met zijn armen op zijn rug – een kwartier lang vast.

Van den Elshout zou de indruk hebben gewekt dat hij filmopnames van Baudet wilde verstoren. Aan het optreden van de beveiligers hield hij lichamelijke klachten over.

In de brief waarin het OM Van den Elshout over de sepotbeslissing inlicht, erkent het dat het geweld dat de beveiligers bij de aanhouding gebruikten ‘onrechtmatig en daarmee strafbaar is’. In sommige gevallen mogen burgers een verdachte – zelfs ‘met gepast geweld’ – vasthouden. Maar daar was in dit geval geen rechtmatige reden toe.

Toch ziet het OM af van strafrechtelijke vervolging. Bij die afweging heeft het OM meegewogen dat vervolging voor de beveiligers grote gevolgen zou kunnen hebben omdat zij ‘voor hun werkzaamheden in de persoonsbeveiliging en als directeur van een beveiligingsbedrijf afhankelijk zijn van vergunningen en ontheffingen’.

‘Ik vind het een verkeerd signaal’, zegt advocaat Matthijs Kaaks van Boekx advocaten, die Van den Elshout bijstaat. ‘Het OM zegt dat er strafbaar is gehandeld, maar verbindt er volgens geen consequenties aan.’ Juist in deze tijd vindt Kaaks dat onbegrijpelijk. ‘Er wordt enorm gehamerd op strenge straffen als het gaat om geweld tegen hulpverleners en politiemensen. Dan moet je die lijn ook doortrekken bij geweld tegen een vreedzame demonstrant, die bezig is zijn grondrecht uit te oefenen.’

Toch staat Kaaks nog niet op het punt om met een artikel 12-procedure vervolging af te dwingen. ‘Dat wordt nog bekeken. Als je hierover klaagt ga je een weer lang traject in. Er loopt ook een civiele procedure. Daarvoor is van belang dat nu in ieder geval is vastgesteld dat sprake was van strafbaar handelen.’

Een woordvoerder van het OM benadrukt dat het niet ongewoon is dat een zaak geseponeerd wordt. ‘We hebben geprobeerd ieders belang mee te wegen en uitgebreid toe te lichten waarom we deze keuze hebben gemaakt.’ Het signaal dat beveiligers een volgende keer op eenzelfde manier kunnen optreden, zou ‘pas echt afgegeven zijn als we geen motivatie hadden gegeven’.

De twee beveiligers zijn nog steeds in dienst van Baudet. De afgelopen maanden waren ze ook aanwezig bij campagnebijeenkomsten in het land.