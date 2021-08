Nieuws

Mishandeling Mallorca: tweede verdachte (18) aangehouden, Sanil B. nu verdacht van drie misdrijven

Er is opnieuw een aanhouding verricht in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca. Donderdagavond werd een 18-jarige man uit Hilversum gearresteerd. Ondertussen is de verdenking tegen de eerste verdachte uitgebreid. Sanil B. zou in Spanje niet twee, maar drie verschillende slachtoffers hebben gemaakt.