Mishandelde Thaise olifant Muthu Raja na 22 jaar teruggehaald uit Sri Lankaans klooster

Muthu Raja vlak voor vertrek naar Thailand. Daar zal het dier behandeld worden aan infecties en verwondingen die het opliep tijdens een verblijf van ruim twintig jaar in een klooster in Sri Lanka. Beeld ANP / EPA

Met de terugkeer van de olifant is een einde gekomen aan een hoogoplopende diplomatieke rel tussen Sri Lanka en Thailand. De Sri Lankaanse premier Dinesh Gunawardena heeft zelfs persoonlijk zijn excuses moeten aanbieden bij de Thaise koning Maha Vajiralongkorn.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

De koninklijke familie schonk olifant Muthu Raja, die in Thailand ‘Sak Surin’ heet, samen met twee andere olifanten in 2001 aan Sri Lanka. Zowel in Thailand als in Sri Lanka worden olifanten beschouwd als heilige dieren en de olifanten zouden worden opgeleid om bij religieuze plechtigheden heilige voorwerpen te vervoeren. Muthu Raja ging naar een boeddhistische tempel in het zuiden van het land.

Werkdier

Dierenactivisten ontdekten dat de olifant daar slecht behandeld werd. Hij werd helemaal niet voor religieuze taken opgeleid, maar simpelweg gebruikt als werkdier voor het tillen van boomstammen. De Thaise ambassadeur in Sri Lanka nam vorig jaar een kijkje en bevestigde dat Muthu Raja er slecht aan toe was. Vanaf dat moment eiste Thailand dat het dier zou worden teruggegeven. De diplomatieke rel tussen beide landen heeft nu geleid tot de thuisreis van de olifant.

Toen Muthu Raja bij de tempel werd opgehaald, zat hij volgens activisten onder de zweren en verwaarloosde wonden. Een van zijn voorpoten was stijf geworden als gevolg van een niet behandelde infectie.

De terugvlucht van de kolos was een omvangrijke operatie. De 4.000 kilo wegende olifant werd in een speciale stalen kooi in het vliegtuig geplaatst, begeleid door vier verzorgers en een deskundige van een dierentuin in Sri Lanka. De hele vlucht kostte een kleine half miljoen euro. Bij aankomst in Thailand is een begin gemaakt met de behandeling van zijn stijve voorpoot.

Thailand is drie jaar geleden helemaal gestopt met het verschepen van olifanten naar het buitenland na aanhoudende protesten van activisten over de slechte behandeling van de dieren.