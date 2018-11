Misdaadjournalist Van den Heuvel niet live in studio vanwege dreiging

John van den Heuvel tijdens een uitzending van RTL Boulevard. Beeld ANP Kippa

Omdat vanuit het criminele milieu ernstige dreigementen aan zijn adres werden ontvangen, werd eind vorig jaar besloten de misdaadjournalist te beveiligen door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB).

Zowel burgemeester Halsema als de hoofdofficier van justitie en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg vindt het een te groot risico dat een aanslag op het leven van de misdaadjournalist wordt gepleegd als hij live meewerkt aan het programma. RTL Boulevard, waaraan Van den Heuvel al jaren is verbonden, wordt uitgezonden vanuit een studio aan het Leidseplein.

Het is onduidelijk of de dreiging tegen Van den Heuvel de laatste weken ernstiger is geworden. Over de details van de dreiging doet zowel hij als politie en justitie geen mededelingen. In december deed de journalist aangifte tegen de motorgroep No Surrender omdat hij werd bedreigd. Maar het is niet duidelijk of er een verband is tussen die aangifte en de huidige dreiging.

Een nederlaag voor de journalistiek. John van den Heuvel mag van de driehoek na bedreigingen niet meer in studio RTL.https://t.co/1b20Ik32RB Marcel Haenen

‘Slecht signaal’

Van den Heuvel zei maandag niet te weten hoelang de nieuwe maatregel zal duren. ‘Ik begrijp dat dit de consequentie kan zijn als er bepaalde dreiging is, maar ik vind dit het slechtst denkbare signaal aan het criminele milieu’, aldus de misdaadjournalist.

Van den Heuvel: ‘Dit is precies wat criminelen beogen. Tot op heden is alles in het werk gesteld om me mijn werk als journalist te laten blijven doen, maar het is jammer dat een belangrijk platform voor mij nu een stuk moeilijker te bereiken valt.’

Journalistenvakbond NVJ noemde het Amsterdamse besluit een ‘klap in het gezicht van de Nederlandse journalistiek en heel dramatisch dat dit in Nederland nodig is.’