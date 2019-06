Misdaadjournalist Bas van Hout bedreigd na onthulling samenwerking met geheime dienst

Bas van Hout. Beeld Linelle Deunk

‘Het is echt een rollercoaster geweest’, zegt Van Hout in het tv-programma. ‘Een crimineel heeft mijn huis gefotografeerd en de foto met het adres en mijn telefoonnummer op internet gezet.’

Volgens Van Hout was het voormalig drugshandelaar Steve Brown die de gegevens online zette. Van Hout schreef in 1995 een boek over Brown, waar de crimineel al jaren boos over is. Van Hout liet bij Pauw een fragment horen van het telefoongesprek dat hij met Brown voerde, toen hij hem verzocht de persoonlijke informatie weg te halen. Hierin liet Brown merken dat hij dat zeker niet van plan was.

‘Wees blij dat ik niet naar je huis rij man. Mafketel, je kan met me afspreken wanneer je maar wil. Vieze informant. Met je acht ton bloedgeld’, zei Brown onder meer. ‘Ik haal je fokking kop er nog eerder af, imbeciel.’ De acht ton is een verwijzing naar de vergoeding die Van Hout van de overheid kreeg ter compensatie van de fouten van de veiligheidsdienst. Van Hout zei dat hij en zijn gezin het hele weekend last hebben gehad van de bedreigingen. Brown heeft in het verleden ook Peter R. de Vries bedreigd.

De Volkskrant onthulde zaterdag dat misdaadjournalist Van Hout in levensgevaar is gebracht door een lek en door onzorgvuldig handelen van de AIVD. Zonder dat de journalist het wist, was in het criminele circuit bekend dat hij tot 2002 een bron was voor de geheime dienst en informatie deelde over de onderwereld. Ook toen Van Hout zelf nattigheid voelde, ontkende de AIVD nog jarenlang dat zijn identiteit was uitgelekt. Na een klacht en onafhankelijk onderzoek moest de dienst uiteindelijk toch schuld bekennen.