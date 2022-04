Misdaadcijfers blijven dalen, niet alleen vanwege corona

De politie zoekt naar een inbreker in Hoogeveen. Beeld ANP / Novum RegioFoto

Dat er tijdens de coronapandemie flink minder misdrijven werden gepleegd, bleek vorig jaar al. Gericht onderzoek naar de verklaring hiervoor heeft het CBS niet gedaan. ‘Maar internationaal onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat lockdowns en andere coronamaatregelen de offline criminaliteit enorm hebben beperkt’, zegt emeritus hoogleraar criminologie Jan van Dijk.

‘Zakkenrollen heeft geen zin als er bijna niemand met het openbaar vervoer reist of uitgaat. En inbreken is nog moeilijker als mensen thuiswerken. Dat is logisch. Tegelijkertijd is het een sterke aanwijzing voor de theorie die ik voorsta, namelijk dat niet zozeer armoede of ongelijkheid, maar de gelegenheid de dief maakt.’

Toch is de pandemie niet de enige factor. De dalende misdaadcijfers passen in een al langer ingezette trend. In tien jaar tijd daalde het aantal woninginbraken met 75 procent, tot 23.500 gevallen vorig jaar. Sinds 2012 is het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele delicten met 31 procent gedaald tot 76 duizend in 2021. Op 1 januari 2022 had de politie 34 duizend verdachten gevonden bij geweldsdelicten die in 2021 plaatsvonden.

Demografie speelt een rol: inbrekers zijn relatief jonge mensen, en daarvan zijn er steeds minder. In 2012 was de helft van de verdachten van woninginbraken jonger dan 25 jaar, in 2021 is dit gedaald tot 1 op de 3 verdachten. De gemiddelde leeftijd van een woninginbreker is hiermee gestegen van 28 jaar naar 31,5 jaar.

Maar veel belangrijker, zegt criminoloog Van Dijk, is dat de beveiliging van huizen en auto’s de afgelopen decennia sterk verbeterd is. ‘Dat beperkt simpelweg de kans op een succesvol misdrijf.’ De emeritus hoogleraar gelooft niet dat sprake is van een een vertekening vanwege gebrekkige registratie. ‘Uit vragenlijstonderzoek onder slachtoffers blijkt dezelfde dalende trend.’

De gemeenten waar in 2021 het vaakst werd ingebroken (inbraken per 1.000 huishoudens) liggen bijna allemaal in de provincie Utrecht en in het Gooi. In Zeist vonden relatief de meeste woninginbraken plaats. Ook in Laren (Noord-Holland), Baarn, Boekel, De Bilt, Rhenen, Gooise Meren en Veenendaal vonden aanmerkelijk meer inbraken plaats dan het landelijk gemiddelde. In Harlingen en Dinkelland werd het minst vaak ingebroken.

Tegen de afname van ‘offline’ criminaliteit staat al enkele jaren een toename van cybercrime, berichtte het CBS eerder. Volgens het instituut namen de digitale vormen van misdaad, zoals hacken, WhatsAppfraude en online oplichting vorig jaar met 54 procent ten opzichte van 2019, naar ongeveer 139 duizend aangiften. Ten opzichte van 2017 is dat een verdubbeling.

Het is bovendien niet gezegd dat de fysieke criminaliteit blijft afnemen, zegt hoogleraar Van Dijk. ‘De ontwikkeling is in de Verenigde Staten al gestagneerd. En veel van wat in de VS gebeurt, waait over naar Europa. We zien daar met het door drillrap geïnspireerde steekgeweld onder jongeren misschien al wel de eerste tekenen van.’