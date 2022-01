Misbruikzaak tegen Britse prins Andrew gaat door

Prins Andrew samen met Virginia Giuffre (toen nog Roberts) in 2001. Op de achtergrond Ghislaine Maxwell, zij werd eind december door de rechter schuldig bevonden aan hulp bij seksueel misbruik. Beeld ANP / REX by Shutterstock HH

Giuffre zegt dat Andrew haar meermaals heeft misbruikt toen ze 17 jaar oud was. Als tiener zou ze een van de slachtoffers zijn geweest van de steenrijke Epstein, die haar voor seksuele handelingen ‘uitleende’ aan zijn goede vriend Andrew.

De zoon van Queen Elizabeth ontkent dat hij ooit seks heeft gehad met Giuffre of een andere minderjarige. Hij zei in een interview met de BBC in 2019 zelfs dat hij haar nooit had ontmoet, ondanks foto’s waarop ze samen te zien zijn.

Rol van schikking cruciaal in besluit

De hoorzitting van vorige week speelde een cruciale rol in de voortgang van het proces tegen de 61-jarige prins. In de rechtbank van New York werd voornamelijk gediscussieerd over de precieze betekenis van de vertrouwelijke schikking die Virginia Giuffre in 2009 trof met Epstein. In het document, dat maandag openbaar werd gemaakt, staat dat ze 500 duizend dollar kreeg, in ruil voor de belofte om geen zaken aan te spannen tegen andere ‘potentiële’ betrokkenen.

De advocaten van Andrew bepleitten dat de rechter de zaak vanwege die belofte moet stopzetten, omdat Giuffre ‘de intentie had om een grote categorie individuen vrij te pleiten’. Volgens advocaat Andrew Brettler gaf ze met de deal ‘haar rechten op om een ​​aanklacht tegen hen in te dienen’ en heeft ze dus geen poot om op te staan. Volgens de verdedigers van Giuffre, die nu 38 is, wordt de Britse prins ‘niet gedekt’ door de overeenkomst tussen haar en Epstein.

In een eerdere versie van dit stuk stond dat Andrew mocht worden vervolgd. Er is echter geen sprake van vervolging, omdat dit een civiele rechtszaak betreft.