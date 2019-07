Misbruikverdachte miljardair Epstein gewond gevonden in cel

Jeffrey Epstein begin juli op een foto van het ‘Register voor Zedendelinquenten’ Beeld AFP

Gevangenisbewakers vonden de 66-jarige Jeffrey Epstein, terwijl hij languit op de grond lag in zijn cel. Anonieme bronnen vertellen tegen de Amerikaanse televisiezender NBC dat de gewonde Epstein strepen had op zijn nek. Het is niet bekend of Epstein heeft geprobeerd zelfmoord te plegen of dat iemand heeft geprobeerd om hem te vermoorden. De miljardair is inmiddels overgebracht naar een ziekenhuis. Daar staat hij onder permanente toezicht in het kader van zelfmoordpreventie.

Epstein is 6 juli opgepakt op een vliegveld in New Jersey, nadat hij daar was geland na een lang verblijf in Parijs. De eigenaar van een vermogensbeheerbedrijf wordt aangeklaagd voor seksueel misbruik en handel in minderjarige meisjes. Hij zou tussen 2002 en 2005 meisjes naar zijn huis in de welgestelde Upper East Side in Manhattan hebben gelokt. In dat huis had hij ook een kluis, waar de FBI bij een inval duizenden foto’s van jonge meisjes vond. Sinds zijn arrestatie zit hij gevangen in het Metropolitan Correctional Center in Manhattan.

Borgtocht geweigerd

De miljardair hangt nu een gevangenisstraf van minimaal 45 jaar boven het hoofd. Epstein ontkent alle aanklachten. Recentelijk werd hem een borgtocht geweigerd, omdat rechters oordeelden dat Epstein een mogelijk gevaar is voor de samenleving als hij tijdens het proces op vrije voeten is. Zijn advocaten zijn van plan die beslissing aan te vechten.

In 2008 sloot de miljardair nog een deal met de justitie van Florida. Hij bekende toen schuld in slechts twee aanklachten voor het aanzetten tot prostitutie van minderjarigen, terwijl er al meer slachtoffers bekend waren bij justitie. Door de deal hoefde hij slechts een gevangenisstraf van dertien maanden uit te zitten, waarvan hij een groot deel op kantoor door mocht brengen. Na Epsteins arrestatie in juli groeide de kritiek op deze schikking. De toenmalige openbaar aanklager Alexander Acosta trad op 12 juli zelfs af als Amerikaans minister van Werkgelegenheid.