Misbruikslachtoffers krijgen 715 miljoen van scouting VS: ‘In Nederland geen onderzoek nodig’

Sinds de oprichting van Boy Scouts zouden zo'n 12 duizend kinderen zijn misbruikt. Beeld Corbis via Getty Images

Met afschuw werd er bij Scouting Nederland gekeken naar de ontwikkelingen in Amerika. Jarenlang kwamen verhalen naar buiten van misbruik bij de Boy Scouts. Het werd ‘het grootste misbruikschandaal in de Verenigde Staten’ genoemd. De kwestie speelt al jaren: vorig jaar vroeg de organisatie zelfs faillissement aan onder het gewicht van het groeiende aantal schadeclaims. Op dat moment werd gedacht dat het ging om 7.800 voormalige leiders die 12 duizend kinderen hadden misbruikt sinds het einde van de jaren veertig.

Met vergelijkingen met de Nederlandse padvinderij moet worden opgepast, vindt woordvoerder Wendy van Rossum. Beide organisaties zijn volgens haar niet met elkaar te vergelijken. ‘In de VS heerst een andere cultuur. Ze zijn heel rigide, homo’s of transgenders zijn bijvoorbeeld niet welkom. Wij staan open voor iedereen: welke religie, afkomst of geaardheid je ook hebt. Dat hoort bij scouting: die Amerikanen zouden zichzelf geen scout mogen noemen.’

Kinderporno

Ook binnen de Nederlandse padvinderij, met 100 duizend leden de grootste jongerenorganisatie, zijn er gevallen van misbruik bekend. In 2019 werden er op minstens twee verschillende locaties scoutingsleiders veroordeeld voor seksueel misbruik. Het ging om een vrijwilliger in Drachten en een in Bergen op Zoom. Een vrijwilliger bij de Eindhovense scouting werd datzelfde jaar gearresteerd vanwege het bezit van kinderporno.

Toch is er door Scouting Nederland nooit grootschalig onderzoek gedaan, omdat daar ‘geen urgentie voor is geweest’. Van de veertig meldingen die jaarlijks worden gedaan bij de vertrouwenscommissie, gaat slechts een klein deel over seksueel misbruik. Hierop volgt een onderzoek. Gemiddeld worden er dan elk jaar zo’n 2 mensen aan een zwarte lijst toegevoegd. Die mogen daarna bij geen enkele scoutingorganisatie actief zijn.

De zwarte lijst telt nu 125 namen. In 75 gevallen was sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Dat kan gaan om misbruik, maar ook om het bezit van kinderporno.’ Maar plaats dat aantal wel in perspectief, maant Van Rossum: ‘Er zijn 30 duizend vrijwilligers actief.’ De overige 50 namen op de lijst hebben iets anders op hun kerfstok, zoals diefstal of fraude.

Dichtgetimmerd

Omdat het tweetal namen dat jaarlijks wordt toegevoegd aan de zwarte lijst al jaren stabiel is, ziet Scouting Nederland geen aanleiding om onderzoek te doen. ‘We hebben onze organisatie vrij stevig dichtgetimmerd, om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen.’

Naast een gedragscode moet elke vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen. Tot voor kort was dit een check aan de deur, maar onlangs besloot Scouting Nederland dat de vrijwilligers elke drie jaar een nieuwe VOG moeten tonen. Daarnaast wordt het vier-ogen-principe strikt gehandhaafd: ‘Als een kind een ongelukje heeft gehad en zich moet omkleden, is een begeleider nooit alleen met het kind. Er zal altijd iemand anders bij zijn.’