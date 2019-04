Misbruikschandaal bij fysieke schakel tussen burger en politiek: ‘Dit is buitengewoon schadelijk’

ProDemos is ook verantwoordelijk voor de StemWijzer. Beeld ANP

‘Een warm bad’ waar ‘een familiegevoel’ en een ‘open cultuur’ heerst – zo omschrijven ex-medewerkers ProDemos, dat in 2011 voortkwam uit de sluimerende wens van de Tweede Kamer om een educatief centrum over democratie op te zetten. Sindsdien groeide de voorlichtingsclub uit tot een volwassen organisatie, met aan het begin van vorig jaar 55 voltijdsbanen en 113 oproepkrachten.

Haar meest in het oog springende werk is het jaarlijks rondleiden van tienduizenden toeristen, scholieren en andere geïnteresseerden op het Binnenhof. Tot de andere taken van ProDemos behoren het ontwikkelen van lesprogramma’s voor overheden en onderwijsinstellingen en het beleggen van lezingen en debatten. ProDemos is daarmee de belangrijkste fysieke schakel tussen burger en landelijke politiek.

Extern onderzoek

Vanwege de nauwe band met het parlement willen Kamervoorzitter Arib en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat de misbruikaffaire tot op de bodem wordt uitgezocht. Tjibbe Joustra, die woensdag vertrekt als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en dus zijn handen vrij heeft, gaat het externe onderzoek leiden. Daarin kijkt Joustra naar de door ProDemos gevolgde procedures, maar ook naar ‘de cultuur en algemene werkwijze’ waarbinnen de leidinggevende zijn gang kon gaan.

Tegenover de Volkskrant spreken meerdere voormalig werknemers, die tussen 2016 en 2018 bij ProDemos vertrokken, hun verbazing uit over het schandaal. Ter voorkoming van dit soort affaires hanteert de organisatie juist een opendeurenbeleid, zegt een vrouwelijke ex-rondleider die werd aangenomen door het inmiddels ontslagen diensthoofd.

Hij was niet iemand die er zomaar seksuele toespelingen uitgooide of op andere manieren de wenkbrauwen deed fronsen, zegt ze. ‘En het aannamebeleid kwam professioneler over dan dat van veel andere bedrijven.’

Studentikoze sfeer

Volgens de NOS klaagde ‘een reeks werknemers’ in een werkbelevingsonderzoek in 2015 ook al over de manier waarop het diensthoofd omging met zijn ondergeschikten. Het zou gaan om het pesten van medewerkers.

Een direct betrokkene kan zich dat niet op die manier herinneren. ‘Wel stond deze leidinggevende erg dicht op zijn ondergeschikten, in de kantine hing een beetje een studentikoze sfeer. Daar maakte hij deel van uit. Maar er was geen enkele reden om te twijfelen aan zijn goede bedoelingen.’

De recente bevindingen noemt de ingewijde ‘afschuwelijk voor de slachtoffers’. ‘En het is natuurlijk buitengewoon schadelijk voor een mooie club die belangrijk werk doet. Dit geeft een knauw aan de reputatie van ProDemos.’