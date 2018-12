Minstens elf doden door voedselvergiftiging bij Indiase tempelceremonie

Het ongeval vond plaats bij een tempelceremonie in een klein dorpje in het district Chamarajanagar. Een groep hindoes kwam daar samen voor de laatste stop van een pelgrimage, die hen eerst naar het zuidelijke Tamil Nadu had gevoerd. Na het bezoek aan deze tempel zouden ze huiswaarts keren.

Tijdens een puja, een ritueel waarbij een godheid eer wordt bewezen, kregen ze een rijstmaaltijd voorgeschoteld. ‘Er kwam een slechte lucht af van het voedsel, maar de mensen die allen in de rij stonden aten het toch’, zegt Murugappa, een hindoe die aanwezig was bij de ceremonie, tegen The Hindustan Times. ‘Even later begonnen ze over te geven.’

De slachtoffers zijn inmiddels allen naar lokale ziekenhuizen gebracht. Een arts zei dat de symptomen (spierpijn, diarree, overgeven) sterk doen denken aan vergiftiging.

Forensisch onderzoek

Onder de dorpsbewoners verspreidt het gerucht zich inmiddels snel dat het om een bewuste vergiftiging gaat. Twee machtige families in het district zouden in een diepe strijd verwikkeld zijn om de tempel.

De Indiase autoriteiten wijzen erop dat het nog veel te vroeg is voor zulke conclusies. Het verstrekte tempelvoedsel is nu naar laboratoria gestuurd voor forensisch onderzoek.