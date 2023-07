Minstens 87 mensen gevonden in massagraf in Darfur, VN wijzen paramilitairen aan als dader

Een deken is over een lichaam heen gelegd van iemand die omkwam in de hoofdstad van West-Darfur, El Geneina. Beeld AFP

Volgens de bronnen van de VN-organisatie werden bewoners van Al-Turab Al Ahmar gedwongen om de lichamen in een massagraf te gooien. De eerste 37 lichamen zouden op 20 juni zijn begraven, een dag later zijn er op dezelfde plek nog eens 50 lichamen zonder enige begrafenisceremonie in het graf gedumpt. Veel lichamen lagen volgens ooggetuigen al dagen op straat, omdat de bewoners geen toestemming kregen om de stoffelijke overschotten te begraven.

In Soedan werden twee legerleiders het niet eens over machtsdeling, een ruzie die op 15 april uitmondde in een bloedige strijd. Nog altijd staat het Soedanese leger lijnrecht tegenover paramilitairen van de Rapid Support Forces (RSF). Ook in Darfur, de westelijke regio van Soedan die al tientallen jaren door geweld wordt geteisterd, wordt hevig gevochten.

Over de auteur

Joost Bastmeijer is correspondent Afrika voor de Volkskrant. Hij woont in Dakar, Senegal.

Door dat gewelddadige verleden van Darfur zijn in die regio nog altijd vele gewapende milities actief, die zich voor een deel in de strijd tussen de twee legers mengen. De gevechten tussen gewapende groepen, die vaak langs etnische lijnen zijn gevormd, doen decennia oude spanningen oplaaien. Volgens de OHCHR is bij het ontdekte massagraf ook sprake van een etnische factor: een nog onbekend deel van de 87 begraven lichamen zijn etnische Masalit, een niet-Arabische bevolkingsgroep die leeft van landbouw.

Beloond voor bloedvergieten

Het ontdekte massagraf doet sterk denken aan de wreedheden die in 2003 in Darfur werden gepleegd, toen Arabische ‘janjaweed’-milities de Soedanese regering van Omar al-Bashir op brute wijze hielpen bij het beëindigen van een opstand. Die protesten werden geleid door verschillende niet-Arabische en dus Afrikaanse groeperingen, waaronder ook de Masalit.

Uiteindelijk zijn destijds 300 duizend mensen vermoord. Veel leden van de Arabische milities werden voor hun bloedvergieten beloond door Bashir: de dictator gaf de paramilitairen uit Darfur een officiële plek binnen het leger, en vormde daarmee de RSF. Darfur is daarmee niet alleen de kraamkamer, maar ook nog altijd de thuisbasis van de RSF.

Volgens het VN-mensenrechtenbureau is er genoeg bewijs om te stellen dat de RSF en aan hen gelieerde milities ook nu weer verantwoordelijk zijn voor de moord op de mensen die in het massagraf zijn begraven. Tegen persbureau Reuters zegt een hooggeplaatste RSF-functionaris dat de paramilitairen iedere betrokkenheid bij de massabegrafenis ontkennen, en dat er in het westen van Darfur sprake is van een ‘tribaal conflict’. Mocht de RSF toch schuldig zijn, voegde een andere RSF-bron daaraan toe, zullen de daders door de legerleiding worden uitgeleverd.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Volker Türk, zegt dat de RSF inderdaad mee moet werken aan een onafhankelijk onderzoek naar het massagraf. Bovendien moeten de paramilitairen de doden in het graf identificeren en de stoffelijke overschotten in nieuwe, gemarkeerde graven herbegraven, ongeacht de etnische achtergrond van de slachtoffers. ‘Ik ben verder geschokt door de harteloze en respectloze manier waarop de doden en hun families en gemeenschappen werden behandeld’, aldus Türk.