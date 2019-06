Minstens 79 gewonden bij explosies in Russische munitiefabriek

Beeld AP

De ontploffingen deden tot in verre omtrek van de fabriek ruiten sneuvelen. Gebouwen in de nabijheid liepen flinke schade op. De explosies volgden nadat brand was uitgebroken in een afdeling waar springstoffen worden geproduceerd voor vliegtuigbommen.

Via luidsprekers riepen de autoriteiten de bevolking op binnen te blijven uit vrees voor een nieuwe reeks ontploffingen. Door de ontploffing werden drie opslagplaatsen en enkele productiehallen met de grond gelijk gemaakt.

Gebrekkige veiligheid

Bewoners van de stad maken zich al langere tijd zorgen over de veiligheid op de fabriek. Het was de tweede brand op het complex binnen twee maanden. In april vloog ook een van de productiehallen in de lucht. Naar aanleiding van dat incident werd nog maar enkele dagen geleden werd de directeur van de Kristall-fabriek ontslagen wegens de gebrekkige veiligheid op het terrein.

De autoriteiten hebben meteen een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het incident. Mogelijk hebben medewerkers de geproduceerde springstoffen laten vallen waarna er brand uitbrak, meldde het persbureau TASS op gezag van bronnen bij de fabriek.

Dzerzjinsk, dat ongeveer 200 kilometer ten oosten van Moskou ligt, was in de Sovjettijd een van de belangrijkste plaatsen voor de productie van chemische wapens. Tot voor kort was het ook een ‘gesloten stad’, niet toegankelijk voor buitenstaanders uit vrees voor spionage.

Een vrouw gebruikt een pinautomaat in de gevel van een door de explosies zwaar beschadigd gebouw. Beeld REUTERS