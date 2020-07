Minstens 160 doden na aardverschuiving in jademijn Myanmar

Slachtoffers van de moddergolf die ontstond toen een berg mijnafval na zware regenval verzakte. Beeld AP

De moddergolf ontstond toen een berg mijnafval na zware regenval verzakte en terechtkwam in een meer. Dat leidde – getuige videobeelden – tot een ware tsunami die alles overspoelde. Meer dan 50 mensen raakten gewond.

‘Koud om het hart’

Een 38-jarige mijnwerker, Maung Khaing, zag het gebeuren. Binnen een minuut waren de mensen aan de voet van de berg verdwenen, vertelde hij tegenover persbureau Reuters. ‘Het is me nog koud om het hart. Mensen die vastzaten in de modder schreeuwden om hulp, maar niemand kon hen helpen.’

Het is niet voor het eerst dat er grote aantallen doden vallen in de jademijnen van Hkapant, 950 kilometer ten noorden van Yangon in de deelstaat Kachin. In 2015 kwamen zeker 100 mensen om toen een 60 meter hoge afvalberg ‘s nachts instortte en de hutten bedolf waarin ze sliepen.

Jaarlijks komen in de dagbouwmijn tientallen mensen om het leven. Dat zijn meestal ‘jadezoekers’, straatarme migranten uit alle delen van Myanmar. Ze zoeken op de afvalbergen naar stukken ‘groen goud’ die over het hoofd zijn gezien door de mijnbedrijven die met enorme draglines het gebied rond Hpakant in een maanlandschap veranderen. Het is levensgevaarlijk werk, omdat de storthopen instabiel zijn, zeker in het regenseizoen.

Risico's

De jadezoekers waren donderdag door een mijnopzichter gewaarschuwd voor slecht weer, maar velen gingen toch de mijn in. ‘Mensen nemen risico’s, want ze hebben geen keuze’, aldus Than Hlaing, lid van een lokale hulpgroep. Op compensatie hoeven slachtoffers niet te rekenen: jade zoeken is illegaal.

De mijnen van Hpakant zijn voor mijnwerkers en jadezoekers een hel op aarde. Ze moeten ploeteren in slechte, onveilige werkomstandigheden, terwijl de kampementen rond de mijnen worden geteisterd door bendegeweld, drugs en prostitutie. De regering van Aung San Suu Kyi beloofde bij haar aantreden in 2016 Hpakant te saneren, maar daar is niet veel van terecht gekomen.

De mijnen van Hpakant zijn voor mijnwerkers en jadezoekers een hel op aarde. Jade is een edelsteen. Beeld EPA

Voor de mijnbedrijven en hun eigenaren, onder wie generaals uit de voormalige militaire junta en drugstycoons, zijn de jademijnen een lucratieve zaak. Volgens officiële cijfers bedroegen de Myanmarese inkomsten uit jade in 2016-17 zo’n 671 miljoen euro, maar de werkelijke waarde ligt veel hoger. Een rapport van ngo Global Witness uit 2015 schatte de omzet van de jade-industrie op 31 miljard euro. Bijna alle jade gaat naar China.

De jademijnen spelen ook een rol in de gewapende opstand die de Kachin en andere etnische minderheden in het arme noorden van Myanmar al tientallen jaren voeren tegen de centrale regering. De Kachin vinden dat ze recht hebben op een groter aandeel uit de revenuen van hun jade- en robijnreserves.