Minstens 16 euro per uur voor zzp’ers: een goed idee of een papieren werkelijkheid?

Een zzp-er die als schilder werkt in zijn busje in het centrum van Gorichem. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken:

‘Het is nodig omdat we zien dat er heel veel druk zit op de tarieven, met name aan de onderkant, met het risico dat mensen er niet meer van rond kunnen komen. En eigenlijk dus onbeschermd op de arbeidsmarkt acteren.’

Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland:

‘Twee jaar geleden hebben we Koolmees al gewaarschuwd dat zo’n uurtarief niet zou werken. In mijn ogen is dit iets voor de bühne. Een papieren werkelijkheid, gecreëerd van achter een bureau.

‘Het vaststellen van een uurtarief is bijna onmogelijk. Probeer dat maar eens bij een zzp’er die een busje heeft, in opdracht folders bezorgt, daar zijn vrijdagnacht aan besteedt en een bedrag krijgt per kilo papier. Bovendien zal die nooit aan de bel trekken want hij is blij met wat hij heeft.’

Mei Li Vos, bestuurslid Alternatief voor Vakbond en PvdA-senator:

‘Het is goed dat het kabinet oog heeft voor de grote groep zzp’ers die te weinig betaald krijgen. Maar een minimumuurtarief is moeilijk handhaafbaar. Gaat de arbeidsinspectie al die overeenkomsten controleren? Bovendien is 16 euro rijkelijk laag als je alleen wordt betaald voor het uurtje dat je wordt ingehuurd. Terwijl de klus in de praktijk waarschijnlijk meer tijd kost. Denk aan bezorgers, kunstenaars, journalisten, mensen die nu per product of dienst worden betaald. Zij hebben er meer aan als ze gezamenlijk prijsafspraken mogen maken. Gelukkig is daar ook een koerswijziging gaande.’

Post, ZZP Nederland:

‘Koolmees creëert een papieren werkelijkheid. Schijnconstructies zullen hierdoor niet verdwijnen, ze worden zelfs gelegitimeerd. Je moet dit bestrijden bij de bron. De Kamer van Koophandel moet bij inschrijving navraag doen: wat wil je doen, onder welke voorwaarden? Zo voorkom je schijnzelfstandigheid en dumptarieven. En dan zijn de echte zzp’ers niet de dupe van ingewikkelde regeltjes die de onderkant moeten beschermen.’

Bart Verkade, zakelijk directeur DPG Nederland (uitgever van onder meer de Volkskrant):

‘Wij betalen per opdracht of per woord aan onze freelance journalisten. We weten hoeveel productie gemiddeld per uur wordt geleverd. Onze regionale kranten betalen 13 cent per woord. Omgerekend naar een uurtarief kom je uit op 21,50 euro.

‘Sommige freelancers zullen meer tijd kwijt zijn, maar dan is de vraag of dat redelijk is. Wij gaan uit van het grote gemiddelde. Die 21,50 is een basistarief, geen eenheidsprijs. Voor ons zou een minimumtarief van 16 euro geen verschil maken. Wij betalen onze journalisten al meer.’

Weinig zzp’ers verzekerd Koolmees’ tarief van 16 euro per uur komt ongeveer overeen met het wettelijk minimum uurloon voor werknemers (circa een tientje) plus de premies voor verzekeringen en pensioen. Nog geen 19 procent van de zelfstandigen heeft zichzelf verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, blijkt uit CBS-cijfers.

David Olthaar, was maaltijdbezorger voor Deliveroo, is nu horeca-zzp’er via het platform Temper:

‘Wat ik leuk vind aan freelancen is dat je betaald krijgt per prestatie. Via de site van Temper kan ik reageren op klussen van opdrachtgevers, restaurants die bijvoorbeeld obers nodig hebben. Als ik mijn best doe in de bediening, krijg ik meer sterren en heb ik toegang tot beter betalende restaurants. Ik verdien al meer dan 16 euro per uur, maar dat komt ook door de goeie markt van dit moment.

‘Het is goed dat de regering probeert uitbuiting tegen te gaan, maar ik ben benieuwd hoe zo’n tarief gaat werken in de praktijk. Deliveroo betaalt koeriers bijvoorbeeld per bezorging. Ik ben gestopt omdat de tarieven stilzwijgend daalden. Ook omdat ik het werk niet meer leuk vond.’

Elvira Bos, woordvoerder Deliveroo:

‘Onze tarieven zijn continu in beweging. Gemiddeld verdienen bezorgers tussen de 11 en 13 euro per uur, inclusief de tijd dat ze online zijn in onze app, maar niet aan het bezorgen zijn. Koeriers kunnen zelf bepalen of ze een bestelling accepteren of niet.

‘Wat betreft het voorgestelde minimumtarief, we zijn benieuwd naar de uitwerking van de minister. Vanzelfsprekend houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving.’

Zzp’er Olthaar:

‘Voor mij is het zzp’en een bijbaan. Ik heb me nog niet verzekerd, maar overweeg het wel. Ik zou het zeker doen als ik fulltime zou werken.’