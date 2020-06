Minneapolis zet eerste stap in volledige ontmanteling politieapparaat

Overal in de VS wordt gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. Beeld REUTERS

Een meerderheid van de gemeenteraadsleden beloofde de politie ‘te ontmantelen en af te schaffen’ op een bijeenkomst met betogers. Negen van de twaalf gemeenteraadsleden stemden voor. Dat betekent dat burgemeester Jacob Frey het besluit niet naast zich neer kan leggen.

De raadsleden beklemtoonden dat ze het politieapparaat niet meteen willen opdoeken, maar eerst met de gemeenschap zullen overleggen over het opzetten van nieuw systeem om de openbare veiligheid te garanderen. ‘Het is duidelijk dat ons huidige politiesysteem onze gemeenschappen niet kan beschermen’, zei Lisa Bender, de raadsvoorzitter. ‘Onze pogingen tot geleidelijke hervorming zijn volkomen mislukt.’

‘Je moet je schamen’

Zaterdag probeerden betogers burgemeester Frey te dwingen de politie af te schaffen. ‘Ga je geld bij de politie weghalen, ja of nee?’, vroeg een van de leiders van de betoging hem. Toen hij antwoordde dat hij daar niet achter stond, werd hij door honderden betogers uitgejouwd. ‘We willen geen politie meer’, klonk het. ‘Ga naar huis, ­Jacob! Je moet je schamen.’

De voormalige burgerrechtenadvocaat werd in 2018 gekozen nadat hij had beloofd de betrekkingen tussen de politie en de inwoners van de stad te verbeteren na een aantal incidenten met buitensporig politiegeweld.

De MPD150, een lokale actiegroep die al jaren aandringt op het afschaffen van de politie, sprak van een ‘historisch besluit’ op weg naar een ‘politieloze toekomst’. Leden van de actiegroepen vinden ook dat de gevangenissen moeten worden gesloten, omdat die volgens hen niet bijdragen tot de veiligheid, maar juist criminelen kweken.

Weerklink in Washington en Los Angeles

De grootste krant van Minneapolis, Star Tribune, keerde zich tegen het voorstel de politie af te schaffen. Volgens de krant is het wijdverbreide wapenbezit het grootste probleem: daardoor moeten agenten voortdurend op hun hoede zijn als ze mensen aanhouden of invallen doen.

Maar ook in andere steden vindt de oproep ‘Defund the police’ weerklank. De stadsbesturen van Los Angeles en Washington overwegen het mes te zetten in het politiebudget, zodat er meer geld vrijkomt voor maatschappelijke projecten in arme wijken.

President Trump die tijdens de betogingen en rellen van de afgelopen weken steeds op hard ingrijpen heeft aangedrongen, probeert nu politieke munt te slaan uit de oproepen om geld weg te halen bij de politie. ‘We willen geen politie meer hebben, zeggen ze. Willen júllie geen politie meer?’, vroeg hij zijn aanhangers op een bijeenkomst in Maine.

De Democraten in het Congres kwamen maandag met een wetsvoorstel om het politiegeweld tegen minder­heden tegen te gaan. Het voorstel moet het slachtoffers en hun familie makkelijker maken agenten die zich aan buitensporig geweld schuldig gemaakt hebben aan te pakken. Ook krijgt de mensenrechtenafdeling van het ministerie van Justitie grotere bevoegdheden om onderzoeken tegen de politie in te stellen.

