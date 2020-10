Ministers vragen Nederlandse scholen om maandag moord op Paty te herdenken

Vrienden en collega's van Samuel Paty herdenken de vermoorde leraar. Beeld AFP

De 47-jarige Paty werd 16 oktober onthoofd door een 18-jarige radicale moslim. Tijdens zijn les over de vrijheid van meningsuiting had de geschiedenisleraar cartoons van de profeet Mohammed laten zien. De moord leidde ook in Nederland tot geschokte reacties. Leraren maatschappijleer vroegen zich af of het wel veilig zou zijn om dergelijke gevoelige onderwerpen in de klas te bespreken.

Maandag herdenken Franse scholen de moord op Samuel Paty. ‘Onze Franse ambtsgenoot heeft ons gevraagd hier samen stil bij te staan’, schrijven de ministers aan de onderwijsvertegenwoordigers. ‘Nederland staat vierkant achter leraren en de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Docenten moeten in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen zodat onze kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers die kunnen samenleven in een land dat wordt gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.’

Halfstok

Daarom vragen de ministers of het onderwijs maandag aandacht kan geven aan het belang van de vrijheid van meningsuiting. ‘Misschien kan een badge gemaakt worden en online gedeeld worden. De vlag kan halfstok.’

Daarbij willen de ministers dat leraren met elkaar bespreken hoe het gesprek over moeilijke onderwerpen in de klas het best gevoerd kan worden. Of er kan een minuut stilte worden gehouden. Op het ministerie van onderwijs hangt maandag de vlag halfstok.