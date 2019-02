Ministers verdedigen Nederlands belang in ‘intensief’ gesprek met Air France-KLM-topman Smith

Minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) pleitte onder meer voor het naambehoud van KLM. Beeld ANP

Binnen AIR France-KLM woedt een machtsstrijd omtrent de positie van Pieter Elbers, de president-directeur die leiding geeft aan de Nederlandse tak van de luchtvaartmaatschappij. Het Nederlandse personeel is bang dat Smith het aflopende contract van Elbers niet zal verlengen.

Donderdag verzamelde KLM-medewerkers ruim 25 duizend handtekeningen als steunbetuiging aan Elbers. De ondernemingsraad van KLM zegt naar de rechter te stappen als de Nederlander niet opnieuw wordt benoemd.

Een dag later mengde ook het kabinet zich in de discussie. Hoekstra en Van Nieuwenhuizen gaven aan ‘intensief’ te hebben gesproken met Smith op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarbij onderstreepten ze het belang van Schiphol en KLM voor de Nederlandse economie. De ministers deelden ook hun zorgen over een eventuele naamsverandering van het concern.

Over de verdere inhoud van het gesprek, hield Hoekstra zich op de vlakte. ‘Het is niet netjes om te vertellen wat er precies is besproken. De crux is dat Schiphol ontzettend belangrijk is voor de Nederlandse economie. We willen zeker stellen dat dat op lange termijn gewaarborgd wordt. En KLM maakt daar een belangrijk deel van uit.’