Ministers roepen klimaatspijbelaars tot de orde: ‘Je leert meer op school dan op het Malieveld’

Protesteren op het Malieveld doe je maar op je vrije zaterdag, vindt het kabinet, maar dat kan duizenden bezorgde scholieren er waarschijnlijk niet van weerhouden om volgende week te ‘klimaatspijbelen'.

Waar de jongeren strijden voor een schonere wereld, vrezen de ouderen voor hun pensioen - en de vakbonden die hen vertegenwoordigen zijn woedend over de solistische pensioenplannen van Wouter Koolmees.

SPIJBELEN VOOR HET KLIMAAT

Ministers willen volle schoolbankjes zien

Willen ze een vrije dag of zijn ze écht begaan met het klimaat? Die vraag hangt boven de aankondiging van Nederlandse leerlingen om volgende week donderdag met z'n duizenden naar het Malieveld in Den Haag te trekken. In navolging van de 35.000 ‘klimaatspijbelaars’ die in België de straat opgingen eisen de Nederlandse tieners een strenger klimaatbeleid. Want zeggen zij: doen we nu niet méér, dan is het klimaat niet te redden.

Ho eens even, zei minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) gisteren voor de camera van Nieuwsuur: protesteren voor een schonere wereld is prima, maar ‘de zaterdag lijkt me daar een uitstekende dag voor'. Onderwijs verzuimen om te gaan protesteren - of je het nu doet voor gratis broodjes bal of het beperken van klimaatverandering - kan niet de bedoeling zijn, oordeelde Slob. ‘Je hoort wel gewoon naar school te gaan.’

Eric Wiebes (Klimaat) ging daar vandaag overheen. ‘We zijn nu in Nederland op grote schaal bezig om dingen aan het klimaat te doen en we weten dat er één belangrijke beperking is: voldoende opgeleide mensen om dat straks allemaal uit te voeren. Dus de beste klimaatbijdrage is naar school gaan.’ Als de leerlingen zijn bondgenoten willen zijn, ‘zorgen ze dat ze een goede opleiding krijgen’, zei hij. ‘Je leert meer op school dan op het Malieveld.’

Omdat scholen zelf mogen weten hoe ze met incidenteel verzuim mogen omgaan, zal een deel toch besluiten om leerlingen te laten klimaatspijbelen. In de Kamer wordt daar wisselend over gedacht: PVV’er Harm Beertema is mordicus tegen, maar die klinkt volgens Paul van Meenen (D66) ‘echt als een oude man'. ‘Laat die kinderen toch!’

Ik heb zojuist om ‘n debat verzocht, omdat ik denk dat #klimaatspijbelaars een groot probleem worden. Geen enkele partij steunt. Volgens @Paul_van_Meenen van @D66 ben ik een oude zeurleraar die die kinderen juist moet steunen. Hij heeft geen idee van de dagelijkse indoctrinatie. https://t.co/91Eup3JGjn Harm Beertema

UITWEG UIT DE PENSIOENIMPASSE?

Koolmees omzeilt vakbonden en werkgevers

Lang hield Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in zijn missie om het pensioenstelsel te moderniseren vast aan inspraak voor de sociale partners, maar het mislukken van de onderhandelingen in november opende hem de ogen. Er is geen tijd te verliezen, weet Koolmees, en daarom maakte de D66'er vandaag bekend dat het kabinet eenzijdig de spelregels gaat veranderen - al staat zijn deur nog steeds open voor de vakbonden en werkgevers.

Koolmees stelt onder meer voor om iedere werknemer voortaan voor zijn eigen pensioenopbouw te laten sparen (‘een eigen pensioenpotje’), zodat jongeren hun oudere collega's niet meer indirect subsidiëren. Ook wil hij gepensioneerden meer zeggenschap geven over hun geld. Zo zouden zij 10 procent van hun pensioenopbouw in een keer moeten kunnen opnemen voor de aflossing van hun hypotheek of de verduurzaming van hun huis.

De vakbonden zijn zoals verwacht ‘zwaar teleurgesteld’ over het solisme van Koolmees. FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga: ‘Ik ervaar deze brief als een klap in het gezicht van werkende mensen en gepensioneerden.’

Bruins heeft rechtszaak aan zijn broek

Bij minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is een dagvaarding op de mat gevallen van farmaceut Vertex. Het Amerikaanse bedrijf spant een rechtszaak aan tegen Bruins uit onvrede over de maximumprijs die is vastgesteld voor Orkambi, een geneesmiddel tegen taaislijmziekte waar Vertex 170.000 euro per patiënt per jaar voor rekent.

Bruins, die al bij zijn aantreden aankondigde dat hij bereid was ‘de grenzen op te zoeken’ in het onder druk zetten van medicijnfabrikanten, schrikt vermoedelijk niet van de rechtszaak. Eerder deze maand opende hij nog het lab van een apotheker die Vertex de pas wil afsnijden met een soortgelijk, maar veel goedkoper medicijn.

VVD geeft vaas aan ‘nekvel-docent’

De VVD is nog lang niet van plan afstand te doen van de metafoor van het tere vaasje, dat Nederland zou symboliseren. De partij overhandigde een tastbare versie van het vaasje - of eerder een flinke vaas - aan docent Gerrit, die door zijn school op non-actief werd gesteld toen hij een lastige leerling in zijn nekvel greep.

De reacties variëren van ‘mooi gebaar’ van Ronald tot ‘Rot op VVD, wat denken jullie nu? We gaan deze man maar even als een stunt gebruiken voor de VVD (STAAT VOOR VUILE, VIEZE, DIEVEN)’ van de kritische Daniël. De beheerder van het VVD-Facebookaccount laat zich niet uit het veld slaan. ‘Hoi Daniël, dank voor je reactie.’

