Ministers overleggen weer in het Catshuis: versoepeling coronaregels onwaarschijnlijk

Een open terras in Breda als protest tegen de horecamaatregelen. Beeld Marcel van den Bergh

Premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus zeiden afgelopen week al dat de kans klein is dat bijvoorbeeld de terrassen komende week weer open kunnen. Ook zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark denken dat er waarschijnlijk geen ruimte is voor versoepelingen.

Twee weken geleden kondigden Rutte en De Jonge op een persconferentie meer ruimte aan voor middelbare scholen, contactberoepen en winkels. Het is niet aannemelijk dat het kabinet meer coronaregels afzwakt voordat de effecten van de vorige versoepelingen zichtbaar zijn. Dat duurt minstens twee weken.

Normaal houdt het kabinet drie weken aan tussen de persconferenties. Maar dat zou nu betekenen dat de persconferentie op een verkiezingsdag zou vallen, doordat de verkiezingen door coronamaatregelen dit jaar drie dagen duren. Omdat het kabinet dit niet wilde, is de aanstaande persconferentie de laatste voor de verkiezingen.

Verpleeghuizen

Wel kan er mogelijk weer iets meer in verpleeghuizen, zei De Jonge vrijdag. Sinds het vaccineren is begonnen, dalen de sterftecijfers in de verpleegzorg hard. De minister zei wel dat verlichting van de maatregelen daar ‘heel behoedzaam’ moet.

Donderdag lekte een tussenadvies van het Outbreak Management Team (OMT) via de NOS uit, waarin zou staan dat bewoners die al twee keer zijn geprikt dagelijks twee bezoekers mogen ontvangen. Nu is dat nog één. Ook zouden ze na contact met een positief geteste persoon nog maar vijf dagen in plaats van tien in quarantaine hoeven.

Wel blijft de avondklok vrijwel zeker van kracht, hoewel Rutte en De Jonge eerder juist zeiden deze maatregel als eerste te willen schrappen. Door de avondklok in stand te houden zouden andere versoepelingen eerder aan bod kunnen komen, zoals het (deels) openen van het hoger onderwijs, is de redenering. De Jonge zei vrijdag dat hij het schrappen van de avondklok ‘wel erg onvoorzichtig’ zou vinden. De kans dat het gebeurt, acht hij dan ook klein.

Maandagmiddag overlegt het voltallige kabinet over de aanpak van de crisis. Daarna volgt een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en De Jonge. Woensdag debatteert de Tweede Kamer erover.

Horeca

Vrijdag liet Koninklijke Horeca Nederland (KHN) nog weten dat het openen van de terrassen ‘heel hoog’ op het lijstje van het kabinet zou staan. Volgens de brancheorganisatie zou het kabinet de horeca ‘graag meenemen als oplossing’ en kijken waar er versoepelingen mogelijk zijn. Ook heeft Den Haag om advies gevraagd bij het Outbreak Management Team (OMT) over onder welke epidemiologische omstandigheden de terrassen weer open kunnen, zegt KHN. De resultaten daarvan zouden dit weekend al bekend kunnen zijn.

In aanloop naar maandag blijft KHN naar eigen zeggen volop in overleg met het kabinet. Begin volgende week vindt er dan opnieuw een gesprek plaats over hoe de door de branche opgestelde horecaroutekaart onderdeel kan zijn van het heropenen van de economie.

De roep om de terrassen van restaurants en cafés weer te openen klinkt de laatste tijd steeds luider. Op diverse plekken in Nederland hebben horecaondernemers dinsdag hun terras zelfs al enige tijd geopend. De actie was opgezet door ondernemers van tientallen regionale afdelingen van KHN, maar werd korte tijd daarna beëindigd nadat waarschuwingen werden uitgedeeld door politie en handhavers.

KHN praat niet alleen met de overheid, maar probeert ook via de rechter het beleid in Den Haag te sturen. Onlangs kondigde de organisatie al een rechtszaak aan om de horeca weer te laten openen. Daarbij wil KHN via een bodemprocedure nog een schadevergoeding voor de branche regelen. Later kwam daar nog een kort geding vanuit de branche bovenop omdat de uitbetaling van een deel van de overheidssteun voor vaste lasten vertraging oploopt. Dat kort geding dient dinsdag. Wanneer de andere zaken spelen is nog niet bekend.