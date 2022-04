Ministers lopen weg uit protest tegen aanwezigheid Rusland op G20

De ministers van Financiën van de G20-landen, geheel rechts Sigrid Kaag namens 'gast' Nederland. Vierde van links Christine Lagarde van de ECB, vierde van rechts Janet Yellen, Amerikaans minister. Beeld AFP

Het Russische lidmaatschap van de G20 is al weken een probleem voor met name westerse landen. De Amerikaanse president Joe Biden had zes weken geleden al gezegd dat wat hem betreft Rusland wordt geweerd van de G20-bijeenkomsten. Zijn regering is er zelfs voorstander van Rusland uit alle internationale financiële instellingen te weren. De Amerikanen hadden al aangekondigd bijeenkomsten waaraan de Russen deelnamen te zullen boycotten.

Behalve Yellen en Lagarde verlieten ook de Canadese minister van Financiën en vicepremier Chrystia Freeland, Andrew Bailey van de Bank of England en ‘diverse Europese afgevaardigden’ de besloten bijeenkomst toen de Russische delegatie, onder leiding van minister van Financiën Anton Siluanov het woord nam. De weglopers vinden dat Rusland na de invasie van Oekraïne niet meer thuishoort in een groep die vrede en veiligheid als kernwaarden heeft.

G8 is al G7

De G20 is in 1999 in het leven geroepen als forum voor centrale banken en ministeries van Financiën van twintig belangrijke economieën om hun beleid op belangrijke punten te kunnen coördineren. Uit de G20 kwam de G7 voort, de kleine club van westerse economische reuzen VS, VK, Duitsland, Italië, Frankrijk, Canada en Japan. Ook Rusland was destijds lid van dit clubje, dat toen nog G8 heette, maar in 2014 werd het als lid geschrapt, nadat het de Krim had geannexeerd.

De G20 heeft een roulerend voorzitterschap. De huidige voorzitter is Indonesië, dat in november gastheer zal zijn van de G20-top waar ook de staatshoofden aanwezig zijn. De Russische president Vladimir Poetin heeft al aangekondigd dat hij daarbij aanwezig wil zijn, ongeacht de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse president Joe Biden heeft Indonesië echter gevraagd Poetin te weigeren.