Ministers doen aangifte tegen Kamerlid Van Houwelingen (FvD) na nazitweet

Pepijn van Houwelingen in de Tweede Kamer tijdens een debat. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat heeft het kabinet vrijdag in de ministerraad besloten. Kuipers spreekt van ‘een duidelijke markering van een grens’. Van Gennip benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is. ‘Maar er zijn grenzen in Nederland in hoe je met elkaar omgaat. En die zijn wat ons betreft overschreden.’

Afgelopen zaterdag plaatste Van Houwelingen de gewraakte foto. Het Kamerlid had een foto waarop Kuipers de vlag van de van de VN-doelen hees bewerkt en vervangen met een nazivlag. Naast Kuipers stond ook Van Gennip op de foto. Na kritiek op de tweet verwijderde de FvD’er de foto, maar het kabinet maakte al snel duidelijk zich op vervolgstappen te beraden. Kuipers en Van Gennip noemden de tweet ‘stuitend’ en ‘een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici’.

Grenzen overschreden

Na beraad in de ministerraad heeft het kabinet nu besloten aangifte te doen tegen het Kamerlid. Het besluit volgt kort nadat het kabinet bij de Algemene Politieke Beschouwingen ook al een grens trok. Bij de inbreng van Thierry Baudet stapte het stapte het voltallige kabinet op nadat de FVD-leider insinuaties in richting minister van Financiën Kaag maakte. ‘Ik moet de grenzen van mijn integriteit bewaren. Dit is mijn grens’, zei Kaag daar destijds over.

Het Binnenhof leek lange tijd de uitingen van FvD enkel via het debat te bestrijden, maar na enkele radicale uitspraken onderzoekt Den Haag hoe politici beschermd kunnen worden tegen uitlatingen van de partij. Donderdag debatteerde de Kamer nog over een voorstel dat de Kamervoorzitter de bevoegdheid geeft in te grijpen bij bedreigingen.