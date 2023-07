Ministeries slaan handen ineen met zorgsector om schijnzelfstandigheid van zorgmedewerkers aan te pakken

Steeds meer zorgmedewerkers nemen ontslag en blijven als zzp'er hetzelfde werk voor dezelfde instelling doen. Dat leidt tot allerlei problemen. Beeld ANP

De toename van schijnzelfstandigheid in de zorg leidt de laatste jaren tot steeds meer problemen. Het gaat dan om bijvoorbeeld verpleegkundigen die ontslag nemen als vaste medewerker om vervolgens hetzelfde werk voor dezelfde instelling te gaan doen als zzp’er. Door het prijsopdrijvende effect van het personeelstekort kunnen ze met zo’n contract vaak meer verdienen. Het kost ziekenhuizen en andere zorginstellingen meer geld en leidt bovendien tot onzekerheid over het personeelsbestand en het rooster.

Het is al langer verboden om als schijnzelfstandige te werken, maar in de praktijk blijkt het moeilijk aan te pakken. Zo nam het aantal zzp’ers in de zorg in 2022 met ongeveer een kwart toe ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het ministerie van Volksgezondheid was een aanzienlijk deel daarvan schijnzelfstandig.

Over de auteur

Hessel von Piekartz is politiek verslaggever voor de Volkskrant en schrijft over de volksgezondheid, pensioenen en sociale zekerheid. Hij werd in 2022 genomineerd voor de journalistieke prijs De Tegel.

Om die ontwikkeling een halt toe te roepen heeft het kabinet nu afspraken gemaakt met verschillende brancheorganisaties in de zorg. Minister Van Gennip (Sociale Zaken), Helder (Langdurige Zorg) en staatssecretaris Van Rij (Belastingdienst) trekken daarin samen op. Zo moeten er in 2024 duidelijke afspraken zijn wie er als schijnzelfstandige geldt en wat de precieze rechten en plichten voor zorginstellingen zijn bij het inhuren van zzp’ers.

Belastingdienst

Pas in 2025 gaat de Belastingdienst actief handhaven op schijnzelfstandigheid. Dat was al eerder afgesproken en geldt ook voor andere sectoren. Dat er nu geen actieve handhaving is, betekent overigens niet dat er nu geen sanctie staat op schijnzelfstandigheid, benadrukt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. ‘Ook nu loop je risico en kun je fikse boetes krijgen.’

Totdat er echt weer actief wordt gehandhaafd, moet onder meer betere communicatie het tij doen keren. Veel mensen weten vaak niet dat ze als schijnzelfstandige aan het werk zijn, zegt de woordvoerder. ‘Sommigen weten ook niet dat er nadelen kleven aan zzp-schap, zoals het zelf moeten regelen van verzekeringen en andere financiële zaken.’

Misleidende informatie

Die geluiden klinken uit van het personeel zelf. Deze week kwam Stichting IZZ, een belangenvereniging van zorgpersoneel, met waarschuwende woorden over medewerkers die overstappen naar een zzp-bestaan. Dat doen ze veelal op basis van ‘misleidende informatie’, schrijft IZZ. Het zouden vooral jonge mensen zijn, die door berichten op sociale media overtuigd raken van de gunstige voorwaarden van zelfstandigheid.

Het zijn veelal commerciële bemiddelaars die een gunstig beeld schetsen van zzp-schap in de zorg en mensen overhalen. Zulke detacheringsbureaus verdienen zelf ook aan de contracten. Soms worden zorgmedewerkers actief benaderd en krijgen ze extra’s aangeboden zoals (welkomst)bonussen, reizen naar het buitenland of zelfs leasauto’s.

De markt voor zzp’ers blijft alleen maar groeien doordat ziekenhuizen zich door toenemende personeelstekorten noodgedwongen tot de bemiddelaars wenden. Alleen op die manier kunnen immers gaten in de roosters worden opgevuld. Minister Helder wil daarom de komende tijd ook in gesprek met de detacheringsbureaus over de actieve werving van zzp’ers.