Ministeries en kandidaten: formateur Rutte krijgt zijn handen vol

Demissionair VVD-premier Mark Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra (rechts) donderdag voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over het coalitieakkoord. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Opnieuw is Mark Rutte formateur. Alleen Jan Peter Balkenende en Willem Drees waren het sinds 1945 ook vier keer, al verliepen formaties in de naoorlogse jaren van Drees nog heel anders dan nu en was het kabinet-Balkenende III een doorstartend rompkabinet waarvoor de formateur geen nieuwe bewindslieden hoefde te zoeken.

De formateur staat aan de leiding van wat de echte formatie van een kabinet is: de zoektocht naar de personele bezetting. Daar krijgt Rutte dit keer een hele kluif aan, nu het voornemen is om inclusief de premier liefst twintig ministers aan te stellen. Zo groot was de regering nog nooit. Daar komen dit keer nog negen staatssecretarissen bij.

In de praktijk is de zoektocht een groepsproject voor de vier formerende partijleiders. In principe gaan partijen over hun eigen kandidaten. Daar proberen ze zich ook aan te houden, want zodra partijen zich met elkaars personeelsbeleid gaan bemoeien, kan het snel misgaan met de onderlinge verhoudingen. De lange formatiepoging van 1977 tussen CDA en PvdA liep er uiteindelijk op stuk.

Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers leveren hun lijstjes een dezer dagen in bij Rutte. Die hoopt uiterlijk maandag de beoogde samenstelling rond te hebben. Daarna zal de inlichtingendienst AIVD de kandidaten natrekken op betrouwbaarheid; er wordt onder meer gekeken of ze chantabel zijn of banden onderhouden met terreurnetwerken.

Ook zijn er mogelijk personen bij die hun bedrijf, hun aandelen of andere bezittingen op afstand moeten zetten. Dat moet voorkomen dat bewindslieden in de problemen komen door vermenging van politieke en persoonlijke belangen.

Indien ze akkoord worden bevonden, gaat Rutte hen een voor een ontvangen. Dat doet hij vanaf maandag 3 januari, want in de week tussen Kerst en de jaarwisseling ligt de formatie even stil. Gezien het aantal kandidaten zijn voor die gesprekken vele uren nodig. Als alles goed verloopt, kan het kabinet-Rutte IV in de tweede week van januari op het bordes staan en aan de slag gaan.