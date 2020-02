Ministerie wijst Nederlanders op risico’s van slimme apparaten, van deurbel tot vibrator

De Svakom Siime Eye is een slimme vibrator met slechte beveiliging Beeld RV

Het kan handig zijn: een deurbel, babycamera of printer die met internet is verbonden. De eigenaar kan op zijn telefoon zien wie er voor de deur staat en de printer bestelt uit eigen beweging verse inkt. Niet zelden is het nut betwijfelbaar, want waarom moet een broodrooster contact maken met internet? Maar het grootste probleem van dit soort slimme apparaten is de veiligheid.

Bijna driekwart van de Nederlanders heeft inmiddels minimaal één slim apparaat in huis, computer en smartphone niet meegerekend. Dat zijn vooral slimme televisies, printers, slimme horloges en slimme speakers, zo blijkt uit onderzoek dat door het ministerie van Economische Zaken is verricht. Het ministerie is een campagne gestart om consumenten bewuster te maken van de risico’s van die apparaten. Dat is volgens staatssecretaris Mona Keijzer hard nodig: ‘Hoewel mensen weten dat slimme apparaten gehackt kunnen worden, gaan zij te vrijblijvend om met updates.’

Gedoe

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders updates uitstelt of vergeet. Te veel gedoe is een van de redenen. Een op de zes verwacht überhaupt niet dat internetcriminelen belangstelling hebben voor hun slimme apparaat. Onzin, weten experts al langer. Slecht beveiligde apparatuur, bijvoorbeeld voorzien van een standaardwachtwoord, is binnen een paar minuten in het vizier van hackers.

Zij kunnen de deurbel, webcam of espressomachine bijvoorbeeld met malware besmetten, zodat ze onderdeel worden van een botnet voor ddos-aanvallen. Dat is nog relatief onschuldig; het wordt al een stuk vervelender als een kwaadwillende kan meekijken met de baby- of beveiligingscamera.

Vibrator

Of wat te denken van een slimme vibrator? De Consumentenbond noemt de Svakom Siime Eye in een nieuw rapport over slimme apparaten als aansprekend voorbeeld van hoe het niet moet. Dat deze wifivibrator met camera slecht is beveiligd, is al jarenlang bekend, maar de fabrikant doet er niets aan.

De Siime Eye – tot voor kort nog verkocht via Bol.com – heeft een ingebouwde wifizender met de voor iedereen zichtbare naam Siime Eye. Als de vibrator aanstaat, kan iedereen binnen het wifibereik dus zien dat de eigenaar dit speeltje heeft. Erger nog is dat hij is voorzien van een standaardwachtwoord (88888888) dat voor alle Siime Eyes hetzelfde is. Hierdoor is het voor kwaadwillenden mogelijk om met de camera mee te kijken, schrijft de bond.

Wetsvoorstel

Ook met andere slimme apparaten blijkt vaak wat mis. Van de 32 slimme apparaten die de Consumentenbond onderzocht hadden er 19 een beveiligingsprobleem. Fabrikanten zijn ‘laks met de veiligheid van slimme apparaten’, concluderen de onderzoekers van de bond. Mona Keijzer erkent dit. Naast de oproep aan consumenten om zelf in actie te komen, werkt ze aan een wetsvoorstel dat verkopers verplicht om software- en beveiligingsupdates aan te blijven bieden voor slimme apparaten.

Tips van de Consumentenbond: - Wijzig direct het standaardwachtwoord - Controleer regelmatig of het apparaat de laatste update heeft. Dat gaat niet altijd vanzelf.