Ministerie vindt minder vlees eten te omstreden voor campagne over klimaatbewustzijn

In een voortuin in Arnhem wordt gebarbecued. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit documenten die dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) heeft opgevraagd over ‘Iedereen doet wat’. In deze in 2019 begonnen publiekscampagne geeft de overheid informatie aan burgers over wat zij zelf kunnen doen tegen de klimaatopwarming, zoals het huis isoleren, vaker de auto laten staan en een warmtepomp installeren.

In de campagne is ook aandacht voor eten. Aangeraden wordt vaker voedsel van het seizoen te eten en minder te verspillen. Wat er niet in staat, is een oproep om minder vlees te eten terwijl de consumptie van dierlijke eiwitten een grote bijdrage levert aan de klimaatopwarming.

‘Dat vonden wij raar’, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. Uit stukken over de totstandkoming van de campagne die Wakker Dier in handen kreeg, blijkt dat minder vlees eten aanvankelijk wel tot de doelen hoorde; er circuleerde zelfs een oproep om twee keer per week geen vlees te eten.

Politiek gevoelig

Maar in april 2019 werd dit onderwerp op initiatief van EZK van de lijst gehaald. ‘We willen niet expliciet ‘minder vlees’ communiceren’, schrijft EZK in interne communicatie. Als reden wordt aangegeven dat het een ‘politiek erg gevoelig onderwerp is’.

Volgens Hilhorst kiest de overheid daarmee voor de veilige weg. ‘Minder vlees eten is juist een van de beste dingen die consumenten zelf kunnen doen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Dat een overheid dat niet tegen zijn burgers durft te zeggen, vinden wij zorgelijk. Daar zit een lobby achter.’

‘Ik schrik hiervan’, reageert Frank Wassenberg, parlementariër van de Partij voor de Dieren. ‘Dat vleesproductie veel CO2 uitstoot en dat je kunt bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering door minder vlees te eten, zijn feiten. Als het ministerie dat al politiek vindt: dat is alarmerend.’

Gemiste kans

Het eveneens door de overheid gefinancierde Voedingscentrum zet in een lijstje aanbevelingen voor duurzamer eten minder vlees wel bovenaan. ‘Dat hebben wij ook aangedragen als punt voor de campagne’, aldus een woordvoerder. ‘Maar ze hebben het niet overgenomen. Een gemiste kans. Door 100 gram minder vlees te eten per week, verlaag je je milieu-impact al met 7 tot 10 procent.’

In een reactie laat het ministerie weten dat bij de opzet van ‘Iedereen doet wat’ bewust ervoor is gekozen burgers te enthousiasmeren kleine stappen te zetten naar duurzaamheid. ‘We merkten dat het eten van ‘minder vlees’ een maatregel was die controverse opriep.’

EZK wijst erop dat op de website van ‘Iedereen doet wat’ wel een passage is toegevoegd waarin de suggestie wordt gedaan vaker noten en peulvruchten te eten omdat die minder CO2-uitstoot hebben dan vlees. ‘Dit in plaats van het sec noemen van minder vlees.’

Volgens het Voedingscentrum eten Nederlanders sowieso al meer vlees dan goed voor ze is. Mannen eten 900 gram per week, vrouwen 600, terwijl 500 gram voldoende is.