Ministerie van Volksgezondheid trekt eerdere beschuldiging in: Spoedtest.nl pleegde geen fraude

Een vestiging van Spoedtest.nl in Utrecht. Het ministerie van Volksgezondheid deed aangifte wegens fraude tegen de grootste commerciële aanbieder van coronatesten in ons land, maar trok die donderdag in. Beeld ANP

Het ministerie van Volksgezondheid deed maandag aangifte tegen Spoedtest.nl, omdat het een groot aantal valse vaccinatiebewijzen zou hebben uitgegeven. Nu blijkt dat sprake was van een pijnlijk misverstand, blijkt uit correspondentie die de Volkskrant heeft ingezien. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat Spoedtest.nl geen valse vaccinatiebewijzen heeft verstrekt. ‘Wel heeft een aantal medewerkers van Spoedtest.nl onrechtmatig herstelbewijzen uitgegeven’, zegt een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Uit de correspondentie blijkt hoe het misverstand is ontstaan. De verdenking was dat artsen die bij Spoedtest.nl de processen controleerden, via hun toegang tot een speciaal vaccinatieportaal op grote schaal valse vaccinatiebewijzen zouden hebben uitgedraaid. Uit interne correspondentie blijkt dat het bedrijf inderdaad gebruik heeft gemaakt van dit vaccinatieportaal met de naam HKVI, maar dat Spoedtest.nl dit deed op verzoek van de GGD Rotterdam Rijnmond. Bovendien genereerde Spoedtest.nl geen vaccinatiebewijzen, maar herstelbewijzen. Volgens de gebruikersvoorwaarden mogen testaanbieders dat echter niet op grote schaal doen.

Herstelbewijzen genereren

Spoedtest.nl geeft, zoals afgesproken, de positieve testuitslagen door aan de GGD’s, onder meer voor hun bron- en contactonderzoek. De Rotterdamse GGD wilde dat Spoedtest.nl met dat vaccinatieportaal zelf de zogenoemde herstelbewijzen zou genereren van degenen die door het bedrijf positief waren getest. Ook met een bewijs van herstel van corona is namelijk de felbegeerde groene QR-code te bemachtigen die verplicht is voor de toegang tot onder meer horeca en sportscholen.

Uit de correspondentie blijkt dat Spoedtest.nl het genereren van die bewijzen niet als zijn taak zag. ‘Spoedtest.nl zet geen vaccinaties, daarom is het niet mogelijk dat portal te gebruiken’, was het antwoord aan de Rotterdamse GGD. Die stuurde stukken om te onderbouwen dat artsen in dienst bij het testbedrijf het er wel degelijk toe bevoegd waren. En dat de tester die de positieve test had uitgevoerd ook de partij is die verantwoordelijk is voor dat herstelbewijs. Op die gronden ging Spoedtest overstag om dit vaccinatieportaal te gaan gebruiken. Eigenaar Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl wil zelf nog niet reageren op het verhaal.

Vaccinatieportaal

Het vaccinatieportaal HKVI werd in juli door het ministerie van Volksgezondheid beschikbaar gesteld aan de huisartsen. In het portaal konden de artsen handmatig vaccinatiebewijzen aanmaken voor patiënten die zij hadden gevaccineerd, maar van wie de gegevens niet de vaccinatiedatabank van het RIVM waren beland - bijvoorbeeld van patiënten die geen toestemming hadden gegeven voor de doorgifte van hun vaccinatiegegevens.

Het portaal bleek ook bruikbaar om vaccinatiebewijzen te maken voor andere groepen waarvan de gegevens niet in het centrale RIVM-vaccinatiesysteem terecht kwamen: onder meer ongedocumenteerden en personen die in het buitenland zijn gevaccineerd. Nadeel van het portaal is dat iedereen met toegang ertoe vaccinatie- en herstelbewijzen kan aanmaken. Dat maakt het systeem fraudegevoelig, zeker nu deze bewijzen steeds gewilder zijn omdat een groene QR-code - verkregen door vaccinatie, een negatieve test of een herstelbewijs - voor steeds plekken een toegangsbewijs is.

Omdat het ministerie steeds meer signalen kreeg dat er valse QR-bewijzen in omloop zijn, jaagt een team digitale rechercheurs nu op fraudeurs. Inmiddels heeft VWS op basis van hun werk vier keer aangifte gedaan, waaronder tegen Spoedtest.nl. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is daarbij zorgvuldig gehandeld. ‘We hebben uitvoerig onderzoek gedaan. Maar we hebben nu moeten concluderen dat het toch anders zat.’