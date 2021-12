Ministerie van Volksgezondheid sleept bedrijf voor de rechter wegens fraude bij mondkapjesdeal

Media krijgen in de zomer van vorig jaar een rondleiding in een distributiecentrum van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), waar beschermingsmiddelen voor de zorg opgeslagen liggen. Beeld ANP

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft dat donderdag laten weten aan de Tweede Kamer. De Kamer had om opheldering gevraagd naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant. Daarin werd onthuld dat de Britse beursgenoteerde multinational Bunzl in het geheim kickbacks had bedongen. Dat gebeurde via inkopers van Bunzl die tijdelijk waren gedetacheerd bij de inkooporganisatie van VWS, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). De Britse multinational had beloofd ‘zonder winstoogmerk’ mee te helpen om de schaarste aan beschermingsmiddelen in de Nederlandse zorg te bestrijden.

Het ministerie heeft de afgelopen tijd overleg gevoerd met Bunzl over de geheime commissies en het terugbetalen ervan. Dat overleg leverde niets op, schrijft Blokhuis. ‘Het gaat hier om belastinggeld en daarom heeft mijn ministerie alles in het werk gesteld om deze onregelmatigheid recht te zetten. Bovendien heeft Bunzl in het artikel van de Volkskrant en op haar website erkend dat er commissies zijn bedongen. Daar bestaat dus geen misverstand over. Helaas hebben deze gesprekken niet tot het gewenste resultaat geleid.’

Kickbacks

De kwestie draait om de aankoop van onder meer mondmaskers, spatbrillen en jassen. Een inkoper van Bunzl droeg deze beschermingsmaterialen in mei vorig jaar aan bij het LCH. Zo kon hij 20 miljoen chirurgische mondmaskers leveren voor 0,43 dollar per stuk, een totale prijs van 8,6 miljoen dollar (ruim 7,5 miljoen euro). Met de Chinese leverancier sprak de inkoper vervolgens af dat Bunzl per mondkapjes 5 dollarcent zou krijgen, in totaal 1 miljoen dollar aan commissie.

Zo’n constructie werd ook voor de levering van andere spullen opgetuigd, waardoor de overheid in totaal zo’n 2 miljoen euro te veel betaalde. De constructie van de zogenoemde kickback zat eenvoudig in elkaar: de Chinese leveranciers ontvingen geld van de Nederlandse overheid en sluisden een deel daarvan terug naar Bunzl.

De Britse onderneming beweert dat de kickbacks uiteindelijk nooit zijn geïncasseerd. Het Nederlandse divisiehoofd van Bunzl zou de commissies hebben afgekeurd. Het bedrijf liet echter na om de overheid te informeren over de bedongen kickbacks. Het geld is daardoor blijven steken bij de Chinese leveranciers.

Grotere deal

Dat Bunzl weigerde om open kaart te spelen, had mogelijk te maken met een nog veel grotere deal die niet in gevaar mocht komen. Via een dochterbedrijf leverde de Britse onderneming in mei 2020 voor minstens 80 miljoen euro aan mondkapjes aan de overheid. Daar is flink aan verdiend, zo blijkt uit het jaarverslag van Bunzl. Ook die deal wordt nu nog onder de loep genomen.

De rechtszaak tegen Bunzl heeft gevolgen voor het nu al maanden durende grootschalige onderzoek naar de inkoop van beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis. Dat onderzoek, waarbij ook wordt gekeken naar de omstreden deal die Sywert van Lienden sloot met VWS voor de levering van mondkapjes, wordt uitgevoerd door forensische accountants van Deloitte. Complicerende factor is dat Deloitte ook al een intern onderzoek voor Bunzl deed. VWS moet na een ‘conflict of interest check’ nu noodgedwongen op zoek naar een tweede onderzoeksbureau dat Deloitte deels kan vervangen.

Het is niet duidelijk of het onderzoek daardoor nog meer vertraging oploopt.