Ministerie van Justitie VS waarschuwt tegen Texas: drijvende grensbarrières zijn illegaal

Texas is begonnen met de installatie van drijvende barrières in de rivier Rio Grande. Beeld Getty Images via AFP

‘De acties van de staat Texas zijn in strijd met de federale wetgeving, roepen humanitaire zorgen op, vormen ernstige risico’s voor de openbare veiligheid en het milieu en kunnen de uitvoering van officiële taken van de federale overheid belemmeren’, aldus de aanklager in een brief, gericht aan Texaanse topfunctionarissen.

Volgens de brief die werd gestuurd naar gouverneur Gregg Abbott en de interim procureur-generaal van Texas zijn de plastic boeien, die eerder deze maand in de rivier werden geplaatst in de buurt van de stad Eagle Pass, een illegale belemmering. Als Texas de grote plastic boeien niet verwijdert, volgen mogelijk juridische stappen.

Als antwoord op de waarschuwing van het ministerie van Justitie twitterde Abbott vrijdag dat de staat het recht heeft om de grens met Mexico te bewaken. ‘We zien jullie in de rechtszaal’, aldus de Texaanse gouverneur.

De Republikeinse Abbott, die de Democratische president Joe Biden de schuld geeft van de situatie aan de de 3.145 kilometer lange grens tussen de Verenigde Staten en Mexico, heeft de afgelopen jaren verschillende stappen ondernomen om migranten tegen te houden die illegaal willen oversteken. Zo heeft hij duizenden manschappen van de Nationale Garde ingezet om de grens te bewaken. Ook stuurt hij sinds vorig jaar regelmatig migranten per bus naar andere delen van de VS, hetgeen door mensenrechtenorganisaties scherp wordt veroordeeld.