Ministerie trekt nu wel portemonnee om faillissement ziekenhuis Boxmeer te voorkomen

Het nieuwe Maasziekenhuis in aanbouw, met links op de voorgrond de plaats waar de Hans Oncology Clinic moet verrijzen. Beeld Marcel van den Bergh

Minister Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg heeft de Tweede Kamer donderdag op de hoogte gesteld van het reddingsplan. Het ziekenhuis in het Noord-Brabantse Beugen is cruciaal voor zo’n 130 duizend inwoners in de regio. Als het weg zou vallen, zou spoedeisende hulp en verloskundige zorg niet binnen drie kwartier rijden beschikbaar zijn. Die 45-minuten bereikbaarheid voor deze zorg is een wettelijk vastgelegde norm.

Daarnaast is het ziekenhuis onderdeel van een groep die ook zorg in instellingen verzorgt en thuiszorg in de regio levert. Eerder dit jaar stond Pantein al op de lijst van een tiental ziekenhuizen die mogelijk in problemen kunnen komen. Het lukte Pantein, de grootste zorgverzekeraar( en daarmee opdrachtgever) VGZ en de Rabobank niet om samen een reddingsplan op te stellen.

‘Toen zorgverzekeraar, zorggroep en bank er niet uitkwamen, is de hulp van het ministerie ingeroepen’, zegt een woordvoerder van Volksgezondheid. Er is nu met het ministerie een plan opgesteld voor de komende vier jaar. Jaarlijks stelt het ministerie 2,5 miljoen beschikbaar, net zoals de bank en de verzekeraar. Tussentijds wordt bekeken of het reddingsplan werkt of dat ingrepen noodzakelijk zijn.

Staatssteun

Het is uniek dat het ministerie bijdraagt aan een reddingsplan voor een ziekenhuis. Eigenlijk is dat niet toegestaan, omdat het staatssteun is. Maar dit geval is uniek, meent de woordvoerder. ‘Het gaat om een reeks factoren. Zo zou een faillissement niet alleen gevolgen hebben voor de zorg in dit ziekenhuis, maar ook voor de zorg die geleverd wordt door het Radboud UMC in Nijmegen. Maar ook de haalbaarheid van de 45-minuten norm speelt een rol. De problemen zijn ook te wijten aan zaken waar het ziekenhuis geen greep op had. Kijk naar de renteontwikkeling en de crisis op de vastgoedmarkt na 2008.’

De woordvoerder erkent dat het ministerie hiermee lessen trekt uit het chaotische faillissement van de IJselmeerziekenhuizen en het Slotervaart Ziekenhuis. ‘Maar een verschil is ook dat het ministerie hier tijdig bij betrokken is door de verzekeraar, de bank en het ziekenhuis.’ Tien jaar geleden droeg de overheid via de toezichthouder op de zorg (Nederlandse Zorgautoriteit) nog ruim 20 miljoen euro bij aan een reddingsplan voor de IJsselmeerziekenhuizen die toen werden overgenomen door zorgondernemer Loek Winter.

Het is de tweede keer dit jaar dat het ministerie een zorginstelling overeind houdt. In januari zegde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maximaal 20 miljoen euro voor de komende jaren beschikbaar om de gehandicapteninstelling Arduin in Zeeland overeind te houden. Hier was het argument voor de steun dat het de enige instelling in Zeeland is die de specialistische gehandicaptenzorg kan bieden.