Ministerie stopte 17 bouwprojecten niet alleen vanwege stikstof, maar ook om achterstallig onderhoud te doen

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Beeld David van Dam

Woensdag in een debat in de Kamer maakte Harbers duidelijk dat onderhoud een van de belangrijkste redenen is geweest voor het opschorten van zeventien nieuwe infrastructurele projecten. ‘Het begint met de financiële behoefte aan de instandhouding van bestaande infrastructuur.’ Eerder deed de minister voorkomen dat de projecten primair vanwege de stikstofcrisis op de pauzestand gingen. Alleen de aansluiting op nieuwe woongebieden, lopende projecten en projecten ten behoeve van de verkeersveiligheid zullen doorgaan.

Vlak na de monsteroverwinning van BBB bij de Eerste Kamerverkiezingen stuurde Harbers in maart een brief naar de Kamer waarin hij de bouwstop aankondigde die hij één-op- één koppelde aan de stikstofcrisis. ‘Door gebrek aan perspectief op het verkrijgen van stikstofruimte komt een groot deel van de planuitwerkingen voorlopig tot stilstand’, schreef hij. ‘Nu een deel van de aanleg door stikstof voorlopig tot stilstand komt, wordt het in stand houden van wat we hebben nog belangrijker.’ Niet alleen stikstof, ook personeelstekorten en gestegen bouwprijzen noopten het kabinet ertoe de focus te verleggen.

Over de auteur Avinash Bhikhie is politiek verslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft sinds 2014 over de nationale politiek.

Vorige week werd duidelijk om welke projecten het gaat. Zeventien stuks, waaronder projecten waar de regio al jaren naar uitziet. Het gaat om vaarwegen, maar ook de flessenhals bij Meppel en de N35 bij Mariënheem: het enige dorp in Nederland waar een Rijks-N-weg dwars doorheen loopt en te boek staat als een van de gevaarlijkste N-wegen van Nederland.

Vragen

Onder verschillende fracties in de Kamer leven vragen over het besluit. Waarom deze zeventien projecten? En welke onderbouwing heeft Harbers om bij deze projecten op de pauzeknop te drukken? SGP’er Chris Stoffer wil per project precies weten wat de afweging is de bouw te stoppen en of een tekort aan stikstofruimte wel echt de reden is geweest. Stoffer vindt het onbehoorlijk om de regio, die al jaren wacht op de infrastructurele verbeteringen, zonder deugdelijke uitleg om geduld te vragen.

In tegenstelling tot eerdere uitspraken maakte Harbers duidelijk dat stikstof alleen niet de belangrijkste reden is. Het ministerie heeft hard geld nodig voor achterstallig onderhoud. Afgelopen december bleek uit een rapport van de Rijkswaterstaat dat meerdere wegen, bruggen, sluizen en viaducten daarmee kampen. Om situaties zoals bij de Haringvlietbrug, waar door de slechte staat van de brug de afgelopen twee jaar niet harder dan 50 kilometer per uur gereden mocht worden en de brug niet meer open mocht voor de scheepvaart, wil Harbers voorkomen.

Volgens PVV’er Barry Madlener heeft de minister zich al die maanden verscholen achter de stikstofcrisis. ‘We worden voor de gek gehouden. Er wordt gezegd dat stikstof de reden is, maar nu blijkt dat onderhoud vooropstaat.’

Moeizaam

Toch speelt stikstof wel degelijk een rol. Harbers wees er in het debat op dat de vergunningverstrekking op dit moment moeizaam verloopt, met als gevolg dat personeel van de Rijkswaterstaat op de handen zit. Harbers wilde Stoffer tegemoet komen en beloofde met Prinsjesdag met een uitgebreide motivering te komen waarom deze zeventien projecten gepauzeerd worden, waaronder de verwachte stikstofproblemen.

Voor Stoffer is het niet voldoende. ‘Ik moet kunnen weten op basis waarvan de regering besluiten neemt.’ Een analyse achteraf is niet voldoende. ‘Ik moet kunnen controleren.’ Hij wil alsnog alle informatie op basis waarvan het kabinet gekomen is tot het opschorten van de bouw van de projecten. Het is nog niet duidelijk of Stoffer steun heeft van een meerderheid van de Kamer.