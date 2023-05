Ministerie stelt onderzoek in naar klokkenluiderscrisis bij College voor Rechten van de Mens

Voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Jacobine Geel, geeft een toelichting op conclusies uit het vooronderzoek naar de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst. Beeld ANP / ANP

De top van het mensenrechtencollege ligt onder vuur nadat uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur bleek dat vier van de acht collegeleden hun beklag hebben gedaan over voorzitter Jacobine Geel. Het gaat om ondervoorzitter Quirine Eijkman, Britta Böhler, Mariam Chébti en Geneviève Lieuw. Voor die laatste twee betekenen de klachten het einde van hun carrière bij het College.

De Raad van Advies, waar onder meer de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen deel van uitmaakt, besloot hun herbenoeming niet door te zetten, terwijl Chébti en Lieuw daar eerder wel voor waren voorgedragen. Nadat de Raad er lucht van kreeg dat collegeleden een klacht hadden ingediend, ging de aanstelling alsnog niet door. Chébti en Lieuw, de twee leden met een migratieachtergrond die melding deden van discriminatie, moesten gedwongen vertrekken bij het instituut dat oordelen velt in discriminatiezaken.

De twee juristen wendden zich vervolgens tot minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind met de oproep in te grijpen. Onder de klokkenluidersregeling zouden zij wettelijke bescherming genieten, maar Weerwind besloot die niet te bieden. Chébti en Lieuw zijn inmiddels hun baan bij het college kwijt.

Slepende kwestie

Het ministerie benadrukt dat de ruimte om in te grijpen bij een onafhankelijke organisatie als het mensenrechtencollege beperkt is. Weerwinds partijgenoot en oud-minister Sorgdrager is inmiddels aangesteld om de commissie die onderzoek doet naar de zaak te leiden. ‘De commissie doet dat volledig onafhankelijk en heeft daarvoor eigen middelen en ondersteuning ter beschikking gesteld gekregen’, aldus het ministerie. Voorzitter van het mensenrechtencollge Geel wil niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen en zegt vertrouwen te hebben in de uitkomst van het onderzoek.

Volgens NOS en Nieuwsuur speelt de bestuurscrisis als langer. Uit een brandbrief zou blijken dat personeel bij het college forse kritiek uit op het functioneren van het mensenrechtencollege dat niet alleen adviseert over discriminatiekwesties, maar ook niet-bindende uitspraken doet in discriminatiezaken. ‘De gevolgen van deze bestuurlijke kwestie die al jaren voortsleept, zijn dusdanig indringend dat het vervullen van onze operationele rol als bureau in de gevarenzone komt’, staat in een brandbrief gericht aan de overgebleven collegeleden.

Na het gedwongen vertrek van de twee klokkenluiders heeft een derde klokkenluider besloten zelf op te stappen. Een ander collegelid is aan het einde van zijn termijn waardoor het instituut nog maar vier leden overhoudt voor advisering, het leiden van zittingen en doen van uitspraken in discriminatiezaken.