Ministerie start onderzoek naar vakantietestbedrijf na regen van klachten

Passagiers moeten op Schiphol bij de incheckbalie een test- of vaccinatiebewijs laten zien. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Op testenvoorjereis.nl kunnen Nederlanders een afspraak maken voor een gratis reistest bij vijftien commerciële aanbieders. Tot op heden zijn er circa 1,4 miljoen vakantietesten verricht. ‘Binnen een heel korte doorlooptijd’, aldus een woordvoerder van het ministerie. ‘Dat is voor alle partijen een enorme opgave geweest, met grote aantallen. Echter, elk probleemgeval is er één te veel. Dit vinden we uiteraard vervelend en er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen.’

Nadat enkele testbedrijven eerder gericht werden aangesproken op onvolkomenheden, kregen vorige week alle vijftien gecontracteerde bedrijven een brief om hen vriendelijk doch dringend te wijzen op de gewenste kwaliteit van de dienstverlening.

De testbedrijven mogen bij de overheid 64,25 euro declareren voor een PCR-test en 19,25 euro voor een antigeensneltest. Ze mogen van de reizigers geen extra eigen bijdrage vragen. In totaal heeft de overheid voor de ‘gratis’ vakantietesten in de maanden juli en augustus 249 miljoen euro gereserveerd.

De meeste testbedrijven leveren goed werk, benadrukt de woordvoerder. ‘Daarnaast zien we helaas dat een aantal testaanbieders minder serieus met het testen van reizigers omgaat.’

Te late of uitblijvende testuitslagen

Het ministerie stelt nu een onderzoek in naar de klachten over commerciële testaanbieder Lead Healthcare. Veel mensen klaagden over te late of uitblijvende testuitslagen en slechte communicatie. Onder andere in Losser, Enschede en Zwolle werden vakantiegangers naar testlocaties gestuurd die niet bleken te bestaan. Door middel van een briefje werd de schuld in de schoenen van het RIVM geschoven, maar dat is niet betrokken bij de reizigerstests.

Opvallend is dat Lead Healthcare stelt de PCR-testuitslag 24 tot 36 uur na afname te sturen, terwijl contractueel met het ministerie is vastgelegd dat dit binnen 24 uur moet gebeuren. Bovendien stelt het bedrijf op de eigen website expliciet níét verantwoordelijk te zijn voor het niet of te laat ontvangen van uitslagen en ook niet in te staan voor gevolgschade, zoals een gemiste vlucht. ‘Dit is tegen onze afspraak met Lead’, aldus het ministerie. ‘De testaanbieder is verantwoordelijk voor het op tijd leveren van de uitslag.’

Eerder in opspraak

Lead Healthcare en directeur David van Hartskamp waren ondanks herhaaldelijke pogingen van de Volkskrant niet bereikbaar voor een reactie op de aantijgingen en het onderzoek. Dat het bedrijf betrokken is bij de vakantietests, is opmerkelijk, omdat het commerciële testbedrijf eerder in een hoogoplopend conflict raakte over de financiële afwikkeling van Testen voor toegang. In de eerste fase van dat miljoenenproject kreeg het bedrijf zonder aanbesteding het monopolie om snel te starten, vervolgens ontstond er een dispuut over de gehanteerde tarieven.

Inmiddels runt Lead ruim honderd testlocaties door het hele land. Volgens het ministerie wijt het testbedrijf de huidige problemen ten dele aan franchiseorganisaties. Maar aan dat verweer heeft het ministerie geen boodschap, aangezien er een overeenkomst is gesloten met Lead.

‘Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de gesprekken met Lead, en of de klachten zich blijven voordoen, kan het ministerie ervoor kiezen Lead uit te sluiten als testaanbieder voor Testen voor je reis’, zegt de woordvoerder. Volgende week worden er vijf extra testaanbieders toegevoegd. ‘Daarmee is er ruim voldoende testcapaciteit voorhanden om, indien noodzakelijk, ook afscheid te nemen van een aantal testaanbieders.’