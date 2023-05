Ministerie plant eindtoets basisscholen tijdens carnaval en suggereert: verplaats carnaval maar

Met een optocht vieren mensen in februari 2023 carnaval in IJsselstein (Apestad). Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In Zuid-Nederland is onrust ontstaan over de afnameperiode van de ‘doorstroomtoets’, opvolger van de eind- en Cito-toets, in het basisonderwijs. Die toets moet volgens het ministerie van Onderwijs volgend jaar in de eerste twee weken van februari plaatsvinden. Deze planning botst met carnaval, dat volgend jaar al vroeg begint.

Het ministerie heeft de afnameperiode wettelijk vastgesteld: van 5 tot en met 16 februari. Carnaval begint in het weekend van 10 februari. Alle basisscholen in het zuiden van het land zijn de week erop sowieso dicht vanwege voorjaars- ofwel carnavalsvakantie.

Dat betekent dat scholen in Noord-Brabant en Limburg de doorstroomtoets alleen in de eerste week kunnen plannen. Maar ook dat is traditioneel een onrustige week met verschillende carnavalsactiviteiten, waaronder de carnavalsviering op school.

Over de auteur

Peter de Graaf is regioverslaggever van de Volkskrant in Zuid-Nederland en verslaat ontwikkelingen in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Eerder was hij EU-correspondent in Brussel en economieverslaggever.

‘Dit is echt een heel slecht moment voor toetsen’, vindt Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66), die Kamervragen heeft gesteld aan onderwijsminister Dennis Wiersma. Volgens hem hebben ambtenaren op het ministerie kennelijk niet goed naar het vakantie- en evenementenrooster gekeken bij het plannen van de nieuwe eindtoets voor leerlingen uit groep 8, die net als de Cito-toets over meerdere dagen wordt uitgesmeerd.

Golf van verontwaardiging en hoongelach

Een Limburgse scholenkoepel vroeg onlangs al bezorgd om opheldering bij het ministerie. ‘De carnavalsweek en de week ervoor zijn niet de meest rustige weken om zo’n toets te plannen’, meent het bestuur. Het ontving daarop ‘een onbevredigend antwoord’ van het ministerie.

‘Voor uw school zit er helaas niets anders op dan de vakantie- en evenementenplanning in die periode aan te passen aan de afname van de doorstroomtoets’, mailde het ministerie. Ofwel: scholen moeten het carnaval maar verplaatsen.

Die ambtelijke reactie heeft geleid tot een golf van verontwaardiging en hoongelach. De Limburgse carnavalsverenigingen hebben vrijdag een open brief aan de minister gestuurd waarin ze hun bezorgdheid uiten over de slechte timing van de doorstroomtoets.

De Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) is ook verontwaardigd dat het ministerie vastelaovend ofwel carnaval ‘een evenement’ noemt dat scholen wel even kunnen verplaatsen. ‘Maar beste minister, carnaval is géén evenement!’, onderstreept de SVL. Vastelaovond is ‘dynamisch immaterieel erfgoed’ en ‘cultuur van nu’.

Ongelukkig

‘Het is tekenend voor de affiniteit die Den Haag heeft met de regio’, meent een bestuurder van een scholenkoepel in de regio Maastricht. Ook Kamerlid Van Meenen is verbijsterd en stelt als derde Kamervraag: ‘Hoe reflecteert de minister op de reactie vanuit het ministerie dat scholen het evenement (carnaval) maar moeten verplaatsen?’

De PO-Raad, de sectorvereniging voor het primair onderwijs, is evenmin gelukkig met de planning van de doorstroomtoets. ‘Dit wisten we niet’, erkent een woordvoerder. ‘Maar ons uitgangspunt is dat ze in het zuiden gewoon carnaval moeten kunnen vieren.’ De PO-Raad stelt daarom voor de afnameperiode van de toets te verruimen, bij voorkeur met de laatste week van januari.