Ministerie is van plan financiële sancties te treffen tegen islamitische As-Siddieqscholen

De aankondiging is opvallend omdat het in de praktijk nauwelijks voorkomt dat het ministerie tot deze maatregel overgaat. In het primair onderwijs is dit voor zover bekend zelfs de eerste keer.

Dat de As-Siddieqscholen, met 1.200 leerlingen de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam, deze sanctie nu boven het hoofd hangt, vloeit voort uit een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie. Die maakte afgelopen september gewag van financieel wanbeleid, onrechtmatige verrijking en onrechtmatig handelen van het schoolbestuur. Dat schoolbestuur was in 2020 uiteengevallen in twee rivaliserende kampen.

Harde eisen

In een poging de bestuurscrisis te beslechten, kondigde de toenmalige onderwijsminister Dennis Wiersma vorig jaar al een zogeheten ‘aanwijzing’ aan, het zwaarste wapen dat hij tot zijn beschikking had. Net als eerder bij het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum, eveneens een islamitische school, probeerde hij hiermee het bestuur van de school aan de kant te schuiven door harde eisen te stellen. De uiterste consequentie is dat de geldkraan wordt dichtgedraaid. Volgens de minister vormde de machtsstrijd een bedreiging voor de onderwijskwaliteit.

Wiersma eiste onder meer dat er voor 1 maart van dit jaar drie nieuwe bestuursleden zouden aantreden, die geen enkele connectie zouden hebben met de oude, ruziënde garde. Hier is tot op de dag van vandaag geen gehoor aan gegeven. De in mei afgetreden voorzitter Samy Deghedy weigert afscheid te nemen van de Stichting Islamitische School Amsterdam, zoals het As-Siddieqbestuur officieel heet. Hij is nu algemeen bestuurslid. Ook de nieuwe voorzitter, die per 1 juli is aangetreden, komt volgens ingewijden uit dezelfde groep.

Daarmee voldoet het bestuur niet aan de eisen en ziet het ernaar uit dat de aanwijzing in werking zal treden. ‘We willen ervoor zorgen dat het bestuur zo snel mogelijk gaat functioneren zoals het hoort, zodat de leerlingen verzekerd zijn en blijven van goed onderwijs’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs.

Antiwesters

Eerder al kwamen de As-Siddieqscholen in het vizier van kritische Kamerleden vanwege mogelijke antiwesterse en anti-Joodse denkbeelden, een gebrek aan integratie en zorgen om de sociale veiligheid van de leerlingen. Dit speelt inmiddels niet meer: de inspectierapporten waren afgelopen jaren overwegend positief, de Citoscores bovengemiddeld.

Het is nog niet bekend hoeveel het ministerie wil korten op het budget van de scholen, omdat er eerst nog enkele formele stappen moeten worden genomen. Naar verwachting zal Mariëlle Paul, de opvolger van de afgetreden minister Wiersma, eind deze maand aankondigen aan welk bedrag er wordt gedacht. Het schoolbestuur krijgt de kans hierop te reageren voordat er een definitief besluit wordt genomen.

Vervolgens kan het bestuur nog bezwaar aantekenen. ‘Zolang die procedure loopt, kan er niet aan de geldkraan worden gedraaid’, aldus de woordvoerder van het ministerie van Onderwijs.

Voorbeelden uit het verleden wijzen uit dat rechtszaken tussen scholen en het ministerie kunnen uitmonden in jarenlang juridisch getouwtrek, waarbij de bij wet goed beschermde scholen vaak aan het langste eind trekken.

Maar in dit geval ziet het er volgens hoogleraar Onderwijsrecht Renée van Schoonhoven (Vrije Universiteit Amsterdam) rooskleurig uit voor het ministerie. Het inspectierapport over de As-Siddieqscholen zit een stuk beter in elkaar dan toentertijd bij het Cornelius Haga Lyceum, zei Van Schoonhoven eerder in de Volkskrant. ‘Het is gelaagd en er is een duidelijke tijdlijn in terug te zien.’ Ook niet onbelangrijk: het bestuur erkent de aantijgingen.

Walibi

De vrijwillige bestuursleden, die verantwoordelijk zijn voor het beheren van de geldstromen die vanuit het Rijk binnenkomen, konden het volgens de inspectie niet eens worden over de onderlinge taakverdeling. Daarnaast was er sprake van belangenverstrengeling. Zo runde de inmiddels afgetreden bestuursvoorzitter Deghedy als voormalig imam van de Moskee El Tawheed in Amsterdam Oud-West een weekendschool, waarvoor lokalen werden gehuurd in een van de As-Siddieqscholen.

Ook merkte de inspectie op dat de administratie een zooitje was. Hierdoor kon er ongemerkt overheidsgeld wegvloeien naar bijvoorbeeld VVV-bonnen voor leerlingen, een schoolreisje naar Walibi en het inhuren van springkussens, een ijscokar en pony’s tijdens de Suikerfeestviering.