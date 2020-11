Ministerie in zijn nopjes met CoronaMelder, maar effectiviteit is nog altijd onduidelijk

De schermen in de nieuwe app waarin toegang wordt gevraagd tot het adresboek Beeld GGD

In de vijf weken dat CoronaMelder nu beschikbaar is, hebben al ruim vier miljoen Nederlanders de app gedownload. Verder hebben via de app meer dan 37 duizend mensen gemeld dat ze besmet zijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat de app heeft ontwikkeld, gaf woensdag een update.

Net als minister Hugo de Jonge in zijn kamerbrief van dinsdag, toont Ron Roozendaal, de directeur informatiebeleid op het ministerie, zich voorzichtig tevreden over de app.

‘Bemoedigend’ noemt De Jonge de eerste resultaten. Daarbij doelt hij op het percentage positieve testen van de mensen die zich na een notificatie én met klachten lieten testen. Dat ligt tussen de 11 en 14,1 procent.

‘Beredeneerd gissen’

Opvallend is dat dit percentage duidelijk lager ligt dan bij de mensen die zich laten testen en de app níet gebruiken. Voor Roozendaal en Wolfgang Ebbers (de hoogleraar aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences die het ministerie met analyses helpt) is het ‘beredeneerd gissen’ naar dit verschil. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de groep mensen die de app gebruiken geen dwarsdoorsnede van Nederland is. Wat hoger opgeleid, wat meer vertrouwen in de overheid, blijkt uit de eerste onderzoeken.

Wat vermoedelijk ook meespeelt is dat de appgebruikers ook met mildere klachten naar de teststraat gaan. Of misschien zelfs wel helemaal zonder klachten, stelt Ebbers. ‘Als je een melding in de app krijgt dat je in contact bent geweest met een besmet persoon, wil je weten of je besmet bent. De enige mogelijkheid om je te laten testen is dan om klachten te simuleren.’ Door de afschaling van het bron- en contactonderzoek worden normaal gesproken juist alleen mensen met ernstiger klachten getest.

Althans, zo werkt het nu nog. Minister De Jonge kondigde dinsdag bij de persconferentie al aan dat vanaf 1 december mensen die een melding krijgen in de app ook zonder klachten getest kunnen worden.

Snelheidswinst

Ook opvallend: bijna iedereen (99,8 procent) van de mensen die via de app melding krijgen dat ze mogelijk zijn besmet, waren op dat moment nog niet benaderd door GGD via het reguliere bron- en contactonderzoek. Roozendaal noemt dit veelbelovend omdat de GGD’en op deze manier snelheidswinst boeken: mensen kunnen zich in theorie eerder laten testen.

Maar hoe effectief de app nu echt is? Dat durft Ebbers nog niet hard te zeggen: ‘Naarmate de tijd vordert, krijgen we meer grip. Ik ben nu nog zeer huiverig om vergelijkingen te trekken tussen de groep die de app gebruikt en de – grotere – groep die hem niet gebruikt.’

Effectief of niet, CoronaMelder krijgt hoe dan ook in de appstores gezelschap van een tweede app: GGD Contact genaamd. Waar CoronaMelder helpt bij het opsporen van onbekende contactpersonen die in de buurt van een besmet persoon zijn geweest (in de trein bijvoorbeeld), draait GGD Contact juist om bekende contacten. Nu nog moeten medewerkers van de GGD’en handmatig de adresgegevens van die contacten invoeren, op basis van het bron- en contactonderzoek. Dit kost over de telefoon veel tijd: gemiddeld zo’n zeven minuten per contact.

Adresboekje

De app moet die tijd drastisch verkorten. Nog steeds zullen positief geteste personen een persoonlijk telefonisch gesprek hebben om na te gaan met wie iemand in contact is geweest, maar de app kan vervolgens werk uit handen nemen. Wie de app straks gaat gebruiken, kan ervoor kiezen om toegang tot het adresboek op de telefoon te geven. Op die manier kunnen specifieke contacten eenvoudig naar de GGD worden geüpload. Wie dat niet wil, kan de adresgegevens handmatig invoeren.

De twee apps zullen naast elkaar blijven bestaan. GGD Contact wordt de komende maand in vijf regio’s in de praktijk getest. Daarna volgt vrij snel een landelijke introductie.