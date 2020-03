‘Ministerie hield belangrijk document over Julio Poch achter voor Kamer’

Oud-Justitieminister Ernst Hirsch Ballin arriveert bij de rechtbank voor de openbare verhoren in de rechtszaak die voormalig piloot Julio Poch tegen de staat heeft aangespannen. Beeld Arie Kievit

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het stuk niet gedeeld met de Tweede Kamer, meldt Nieuwsuur. Dat heeft de nota in handen gekregen en dinsdag online gezet.

De informatie in het document is belangrijk, omdat Poch de staat heeft aangeklaagd. Hij werd na jaren gevangenschap in Argentinië vrijgesproken van oorlogsmisdaden. Hij eist een schadevergoeding omdat hij Nederland verwijt dat het onrechtmatig heeft meegewerkt aan zijn arrestatie in Spanje, waar hij als Transavia-piloot heen was gevlogen.

Poch kon daar worden aangehouden, omdat Nederland zijn vluchtgegevens met Argentinië had gedeeld. Nederland levert geen onderdanen uit aan Argentinië.

Het ministerie laat aan Nieuwsuur weten dat het een ‘intern ambtelijk document’ betreft, en dat die ‘in de regel’ niet met de Kamer worden gedeeld. De nota is volgens het ministerie wel gedeeld met een commissie die onderzoek doet naar de zaak: ‘Op de conclusies van de commissie-Machielse kunnen we niet vooruitlopen.’

In de aan hem gerichte nota wordt toenmalig Justitieminister Ernst Hirsch Ballin gewezen op de ‘politieke risico’s’. Hirsch Ballin schrijft zelf op de nota dat ‘het verwijt van verkapte uitlevering op de loer ligt’. Toch gaat hij akkoord met het verstrekken van de vluchtgegevens.

Vorige maand lichtte minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) de Tweede Kamer wel in over het bestaan van een eerder gespreksverslag, uit 2008. Daaruit bleek dat Nederland Argentinië had gewezen op de mogelijkheid om Poch in een ander land te laten aanhouden.

Argentinië wilde Poch vervolgen omdat het hem verdacht van betrokkenheid bij vluchten waarbij tegenstanders van het regime van dictator Videla uit vliegtuigen werden gegooid. Nederland zag zelf geen kans Poch uit te leveren, omdat hij ook de Nederlandse nationaliteit heeft.